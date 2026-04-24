O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES

A morte repentina do servidor aposentado abalou Domingos Martins. Em nota, a prefeitura destacou o legado de Carolino. “Em cada jardim da nossa cidade, existe o toque desse amante da natureza. Mesmo aposentado, seguia trabalhando voluntariamente no cuidado dos animais, alimentando pássaros e saguis e cuidando dos peixes da pracinha.”





O ex-prefeito Carlos Prezotti Rocha, o Carlinhos Borboleta, contou que em 1997, quando ele era vice-prefeito, Carolino era o motorista do então prefeito Pedrinho Hoppe.

“Por onde passávamos ele pegava uma planta para plantar na cidade. Eu falei com o prefeito para trocar ele de função. E deu certo, porque desde então ele passou a cuidar e se dedicar aos jardins e passou a ser admirado por todos”, relatou Borboleta.





“Ele foi uma pessoa muito importante para Domingos Martins, um cara queridíssimo. Se dedicava a embelezar a cidade. Onde você ia, ele estava cuidando: no trevo, na praça, com os animais. Vai deixar uma saudade enorme”, acrescentou o ex-prefeito.