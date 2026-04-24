O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES

“Em cada jardim da nossa cidade existe o toque deste amante da natureza.” A frase em forma de homenagem póstuma da Prefeitura de Domingos Martins resume bem o que foi a vida de José Fraga Carolino, mais conhecido como “Carolino”, que morreu repentinamente nesta sexta-feira (24), aos 74 anos de idade.
Servidor aposentado do município, Carolino morreu fazendo o que mais gostava: cuidando dos jardins e dos espaços públicos de Campinho, na sede de Domingos Martins. Segundo o Portal Montanhas Capixabas, ele morreu após sofrer um infarto, por volta das 6h30, próximo ao tanque dos peixes e das tartarugas, na Praça Dr. Arthur Gerhardt. O aposentado chegou a ser atendido por uma equipe do Samu, mas não resistiu.
Nos últimos 20 anos, cuidar das flores e dos espaços de convivência da cidade foi a razão da existência de Carolino, que mesmo aposentado continuava a emprestar seu suor e talento para fazer a vida mais bela aos olhos de todos.
Um dos projetos mais marcantes, segundo o portal, foi a instalação de uma roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada e executada por ele com apoio de voluntários.
A REPERCUSSÃO DA MORTE
A morte repentina do servidor aposentado abalou Domingos Martins. Em nota, a prefeitura destacou o legado de Carolino. “Em cada jardim da nossa cidade, existe o toque desse amante da natureza. Mesmo aposentado, seguia trabalhando voluntariamente no cuidado dos animais, alimentando pássaros e saguis e cuidando dos peixes da pracinha.”
O ex-prefeito Carlos Prezotti Rocha, o Carlinhos Borboleta, contou que em 1997, quando ele era vice-prefeito, Carolino era o motorista do então prefeito Pedrinho Hoppe.
“Por onde passávamos ele pegava uma planta para plantar na cidade. Eu falei com o prefeito para trocar ele de função. E deu certo, porque desde então ele passou a cuidar e se dedicar aos jardins e passou a ser admirado por todos”, relatou Borboleta.
“Ele foi uma pessoa muito importante para Domingos Martins, um cara queridíssimo. Se dedicava a embelezar a cidade. Onde você ia, ele estava cuidando: no trevo, na praça, com os animais. Vai deixar uma saudade enorme”, acrescentou o ex-prefeito.
Ele morreu no lugar que amava, fazendo o que sempre fez com tanto carinho. Vai ser difícil alguém substituir tudo o que ele fazia com tanto amor
Wanzete Krüger Ex-prefeito de Domingos Martins
O velório do aposentado começou no final da manhã desta sexta-feira, no Pavilhão da Igreja Luterana, em Campinho. O cortejo sai às 14h, com destino ao Cemitério de São Miguel, onde haverá um momento de oração antes do sepultamento. O enterro está previsto para 16h.
Agora, quando alguém olhar as flores e os bem-cuidados jardins de Domingos Martins, lembre-se: ali está um pouco da obra de Carolino, o homem que amou a vida e a fez mais bela.
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