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Leonel Ximenes

Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso

Motorista, de nacionalidade portuguesa, foi detido pela PRF em Goiás

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 16:44

Públicado em 

23 abr 2026 às 16:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás. PRF-GO/Divulgação

Um homem de 58 anos, de nacionalidade portuguesa, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (22), em Catalão, no interior de Goiás, acusado de  apropriação indébita. 


Ele conduzia um Hyundai HB20 locado no Espírito Santo que deveria ter sido devolvido em 4 de abril. O condutor, vejam só, alegou esquecimento, mas já tinha histórico similar, levantando suspeitas dos policiais sobre um possível padrão de comportamento criminoso.


Ao consultar os registros, os policiais rodoviários federais constataram que o português já havia se envolvido em ocorrências semelhantes em 2020 e 2021.


Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Catalão. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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