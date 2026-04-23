Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso

Um homem de 58 anos, de nacionalidade portuguesa, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (22), em Catalão, no interior de Goiás, acusado de apropriação indébita.





Ele conduzia um Hyundai HB20 locado no Espírito Santo que deveria ter sido devolvido em 4 de abril. O condutor, vejam só, alegou esquecimento, mas já tinha histórico similar, levantando suspeitas dos policiais sobre um possível padrão de comportamento criminoso.





Ao consultar os registros, os policiais rodoviários federais constataram que o português já havia se envolvido em ocorrências semelhantes em 2020 e 2021.





Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Catalão.