MDB nacional suspende filiação de Marcelino Fraga e José Esmeraldo

José Esmeraldo, de camisa azul, e Marcelino Fraga, de camisa preta: MDB os acusa de desacatar ordem da Executiva nacional e invadir sede do partido no Espírito Santo Crédito: Divulgação

A Executiva Nacional do MDB decidiu na última quarta-feira (12), à unanimidade, suspender por 60 dias as filiações do ex-deputado federal Marcelino Fraga e do deputado estadual José Esmeraldo . A decisão tem caráter liminar (provisório), enquanto a Comissão de Ética Nacional do partido analisa um processo disciplinar contra os dois, que pode resultar na expulsão deles do partido.

Desde março, o partido está sob intervenção de membros de fora do Espírito Santo , escolhidos pela direção nacional do MDB, até que haja uma definição sobre a escolha do novo presidente estadual do partido. Outra acusação na Comissão de Ética é a de desacato à determinação da Executiva nacional, por parte de Marcelino e Esmeraldo, ao não acatar a intervenção no diretório estadual. No processo, eles são acusados de "invadir" a sede capixaba do partido, em Vitória. Segundo a nacional, os interventores ainda não tiveram acesso ao escritório do MDB estadual.

Com a suspensão, eles ficam impedidos de participar das reuniões do partido, votar em convenções partidárias e de disputar as eleições municipais deste ano.

O processo também está na pauta do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que pode decidir os novos caminhos para a representação do diretório capixaba no próximo dia 18.

De acordo com a ata da reunião da última quarta-feira, José Esmeraldo e Marcelino ficarão afastados do partido enquanto a Comissão de Ética dá prosseguimento ao processo disciplinar. Eles terão espaço para se defender da expulsão do partido.

A suspensão da filiação na sigla pode frustrar os planos de Marcelino Fraga de disputar a eleição em Colatina , onde é pré-candidato a prefeito. Já o deputado estadual José Esmeraldo não é pré-candidato e também não corre o risco de perder o mandato na Assembleia Legislativa ou eventuais funções partidárias na Casa.

Urnas de papelão utilizadas em votação na Praça Getúlio Vargas, em Vitória, para escolher comando do MDB no ES, em fevereiro Crédito: Vitor Vogas

O OUTRO LADO

Marcelino Fraga afirmou que não foi convocado para a reunião que votou pela sua suspensão e que só ficou sabendo da decisão do partido por meio de "boatos nas redes sociais". Ele sustenta que sua suspensão é ilegal, por não ter sido oferecido previamente o direito de se defender.

"Eles estão querendo atropelar uma decisão judicial que reconheceu a eleição da nossa chapa. No dia 18, a Justiça julgará em segunda instância o processo da eleição do MDB no Espírito Santo e essa decisão da nacional perderá a validade. Eles dizem que há intervenção aqui, mas o partido está abandonado, nunca vi ninguém vir aqui no Estado", afirma.

Para José Esmeraldo, o ex-presidente da sigla no Estado Lelo Coimbra, que disputa a presidência no Espírito Santo com Marcelino, "tem proximidade" com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi.

"Não fui convocado e se fosse também não iria, pois não adianta nada, o Baleia Rossi faz o que o Lelo falar, os dois são amigos. Por isso, sei que independentemente do que eu falar, não vai mudar nada", argumenta.