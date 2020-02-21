Juiz reconhece eleição de Marcelino Fraga no MDB ES

Urnas utilizadas em votação na Praça Getúlio Vargas, em Vitória, para escolher comando do MDB no ES Crédito: Vitor Vogas

O juiz Maurício Camata Rangel, da 3ª Vara Cível de Vitória, reconheceu, em decisão liminar (provisória), a eleição da chapa do ex-deputado Marcelino Fraga para o comando do MDB no Espírito Santo.

A eleição foi realizada em urnas de papelão na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória , no último domingo (16). O grupo de Marcelino improvisou a votação após a Comissão Provisória do partido no Estado, presidida pelo também ex-deputado Lelo Coimbra, ter cancelado a convenção por meio de edital publicado no sábado (15).

A chapa de Marcelino, a "Muda MDB", no entanto, saiu vitoriosa da votação na praça. Aliados do ex-deputado divulgaram o resultado no próprio domingo: 39 diretórios votaram. Foram 37 votos para a "Muda MDB" e dois para a de Lelo.

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Marcelino foi à Justiça para que o resultado fosse declarado válido. O juiz Maurício Camata Rangel atendeu a este pedido nesta sexta-feira (21).

A Comissão Provisória do MDB-ES já recorreu da decisão.

DISPUTA SEM FIM

Não é a primeira vez que a disputa pelo comando do MDB no Espírito Santo é judicializada. Marcelino somente concorria, aliás, por força de decisão liminar. A inscrição dele havia sido barrada pela comissão provisória sob o argumento de que o ex-deputado possui condenação em segundo grau.

A "insegurança jurídica" provocada pela situação foi um dos argumentos que levaram o MDB a cancelar o pleito. Outro, foram as alegadas "interferências externas". De acordo com Lelo, o governo do Estado, comandado por Renato Casagrande (PSB), e o próprio governador, procuraram integrantes do MDB em busca de votos para Marcelino.

O QUE DIZ A DECISÃO QUE RECONHECEU A ELEIÇÃO

"Quando a requerida (a Comissão Provisória do MDB-ES) obtém ordens judiciais que lhe são benéficas, escora seus atos no suporte judicial, bastando que sejam proferidas decisões que não lhe aproveitam para que passe a sustentar a alegada perturbação", escreveu o juiz, rebatendo o argumento de insegurança jurídica para o cancelamento da convenção.

Sobre a condenação de Marcelino, o magistrado registra que o presidente do MDB reconhece que a proibição da participação de condenados no pleito não ocorre em âmbito nacional. "Tal afirmação já demonstra o cunho casuístico do comando com vistas a coibir a ampla participação dos filiados no escrutínio."

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"Portanto, o ato de cancelamento da convenção às vésperas do pleito, de forma nitidamente casuística e com nítido intento de modificação do cenário eleitoral partidário, consubstancia a prática reprovável do abuso de poder da Comissão", concluiu.

"DEFIRO o pedido liminar para reconhecer a validade da Ata da Reunião do Diretório Estadual do MDB-ES, às f. 79-94, que declarou eleita a Chapa Muda MDB, com seus respectivos membros, suplentes e delegados."

O QUE DIZ O MDB-ES

Procurado pela reportagem de A Gazeta, Lelo Coimbra enviou uma nota com a manifestação do MDB sobre a decisão judicial desta sexta:

1. Toda e qualquer decisão do Poder Judiciário tem que ser cumprida, ainda que seja do conhecido Maurício Camatta;

2. É a 3ª decisão do mesmo juiz em favor da chapa de Marcelino Fraga, sem livre distribuição das ações. Vincularam indevidamente Camatta em todas as ações da eleição do MDB, quando deveria haver sorteio de juízes. Isso fere o princípio constitucional do juiz natural, já que Marcelino Fraga escolheu Camatta como seu próprio juiz;

3. A liminar já era esperada e anunciada. Surpreende seu conteúdo, com argumentos de um militante político, sem fundamento no Direito. Compartilhei com vários juristas de Brasília e do ES a decisão. O espanto é absoluto;

4. Maurício Camatta simplesmente ignorou a presença do MDB Nacional no processo e sequer menciona e a atuação de forças externas interferindo na eleição. Isso foi constatado pelo próprio observador da Executiva Nacional, como um dos motivos do cancelamento da convenção;

5. Pelo artigo 15-A da lei dos Partidos Políticos, a presença do MDB Nacional no processo deveria deslocar a competência para o local de sua sede, ou seja, Brasília. Seria competência da justiça do Distrito Federal. Mesmo assim Maurício Camatta deu a liminar, ignorando sua ausência de competência;

6. Além disso, a matéria é interna corporis, não cabendo ao juiz interferir em seu conteúdo, o que é entendimento pacífico do Poder Judiciário, inclusive no ES. Isso é da essência do Estado Democrático de Direito.

"AGORA É TOMAR POSSE E TOCAR O PARTIDO"

Marcelino avaliou que a decisão representa o reconhecimento da Justiça de um pleito democrático. "Vi a decisão como uma coisa justa. Por várias vezes ele interrompeu o processo eleitoral, com medo de perder, e a Justiça agora reconheceu o direito de ter eleição, certificou que houve".