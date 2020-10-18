Para 47% dos eleitores de Cariacica, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Para a maior parte dos eleitores de Cariacica
, a administração do governador Renato Casagrande
(PSB) é boa ou ótima. É o que aponta pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta no município. A avaliação positiva é de 47% da amostra, com 37% que classificam a gestão como um bom mandato e 10% que disseram ser um ótimo governo.
A avaliação negativa do governador corresponde a 13% dos eleitores ouvidos pelos entrevistadores. Os que avaliam como regular correspondem a 36% dos eleitores. Outros 3% não souberam ou não responderam.
Em 2018, quando o governador Casagrande foi eleito, os eleitores de Cariacica deram 56,1% dos votos válidos para ele na cidade. A vice-governadora, Jaqueline Moraes
(PSB), tem sua base eleitoral em Cariacica, onde foi vereadora.
O principal aliado do governador na cidade, o deputado estadual Marcelo Santos
(Podemos), que contou ter retirado sua pré-candidatura a pedido do governador, vai apoiar o também deputado estadual Euclério Sampaio
(DEM).
Em Cariacica, Casagrande se saiu bem na pesquisa em todos os recortes realizados. O levantamento mostrou que seus apoiadores estão em maior número, principalmente, entre as mulheres (49%), entre os que têm mais de 55 anos (64%) e que encerraram os estudos após o ensino fundamental (50%).
O governo também é melhor avaliado entre aqueles que disseram pertencer a outras raças, que não se consideraram nem brancos, nem pretos ou pardos. Desses, 70% apontam que o governo é bom ou ótimo.
Quanto aos que consideraram o governo estadual ruim ou péssimo, são em sua maioria homens (16%), de 45 a 54 anos (20%), com grau de escolaridade até o ensino médio (15%), de raça/cor branca (15%) e de religião evangélica (14%).
Em relação à renda, ele é melhor avaliado em todas as classes, mas com maior ênfase entre os que têm até um salário mínimo de renda familiar (51%). Já entre os que externaram uma avaliação negativa, representam o maior grupo aqueles com renda de mais de dois salários (16%).
Casagrande é bem avaliado tanto entre os que acham que Juninho faz um bom ou ótimo mandato que representam 11% dos eleitores do município quanto aqueles que acreditam que o atual prefeito tem um mandato ruim ou péssimo 68% dos eleitores.
Dos que avaliam bem Juninho, 75% também fizeram análises positivas do governador. Entre os que acham o mandato do prefeito ruim ou péssimo, o percentual dos que acreditam que o governador faz um bom mandato é de 46%.