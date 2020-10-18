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Pesquisa Ibope

Para 47% dos eleitores de Cariacica, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Governador teve mais avaliações positivas do que negativas na cidade. Em todos os recortes socioeconômicos, ele teve seu mandato considerado bom ou ótimo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 06:00

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 06:00

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Avaliação Renato Casagrande
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Avaliação Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom/Arte Geraldo Neto
Para a maior parte dos eleitores de Cariacica, a administração do governador Renato Casagrande (PSB) é boa ou ótima. É o que aponta pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta no município. A avaliação positiva é de 47% da amostra, com 37% que classificam a gestão como um bom mandato e 10% que disseram ser um ótimo governo.
A avaliação negativa do governador corresponde a 13% dos eleitores ouvidos pelos entrevistadores. Os que avaliam como regular correspondem a 36% dos eleitores. Outros 3% não souberam ou não responderam.
Em 2018, quando o governador Casagrande foi eleito, os eleitores de Cariacica deram 56,1% dos votos válidos para ele na cidade. A vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), tem sua base eleitoral em Cariacica, onde foi vereadora.
Para 47 por cento dos eleitores de Cariacica, gestão de Casagrande é boa ou ótima
Casagrande não é muito próximo do prefeito do município, Juninho, que, de acordo com a pesquisa do Ibope, tem a gestão considerada ruim ou péssima por 68% dos eleitores da cidade.
Nas eleições de Cariacica, o apoio do governador é cobiçado por vários candidatos. Casagrande não defendeu publicamente nenhum dos que disputam a prefeitura em 2020. O partido dele, o PSB, tem candidatura própria, do ex-vereador Saulo Andreon.
O principal aliado do governador na cidade, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), que contou ter retirado sua pré-candidatura a pedido do governador, vai apoiar o também deputado estadual Euclério Sampaio (DEM).
Nas pesquisas de intenção de voto, Euclério é quem foi escolhido pela maior parte dos entrevistados, com 13% da amostra. Saulo conta com 2% das indicações de voto. A disputa, no entanto, está embolada, com vários candidatos empatados tecnicamente entre si, inclusive Euclério.

RECORTES

Em Cariacica, Casagrande se saiu bem na pesquisa em todos os recortes realizados. O levantamento mostrou que seus apoiadores estão em maior número, principalmente, entre as mulheres (49%), entre os que têm mais de 55 anos (64%) e que encerraram os estudos após o ensino fundamental (50%).
O governo também é melhor avaliado entre aqueles que disseram pertencer a outras raças, que não se consideraram nem brancos, nem pretos ou pardos. Desses, 70% apontam que o governo é bom ou ótimo.
Quanto aos que consideraram o governo estadual ruim ou péssimo, são em sua maioria homens (16%), de 45 a 54 anos (20%), com grau de escolaridade até o ensino médio (15%), de raça/cor branca (15%) e de religião evangélica (14%).
Em relação à renda, ele é melhor avaliado em todas as classes, mas com maior ênfase entre os que têm até um salário mínimo de renda familiar (51%). Já entre os que externaram uma avaliação negativa, representam o maior grupo aqueles com renda de mais de dois salários (16%).
Casagrande é bem avaliado tanto entre os que acham que Juninho faz um bom ou ótimo mandato  que representam 11% dos eleitores do município  quanto aqueles que acreditam que o atual prefeito tem um mandato ruim ou péssimo  68% dos eleitores.
Dos que avaliam bem Juninho, 75% também fizeram análises positivas do governador. Entre os que acham o mandato do prefeito ruim ou péssimo, o percentual dos que acreditam que o governador faz um bom mandato é de 46%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Cariacica foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES 06372/2020.

Especificações técnicas

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