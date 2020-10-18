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Pesquisa Ibope

Para 68% dos eleitores de Cariacica, gestão de Juninho é ruim ou péssima

Dos três prefeitos que tiveram os mandatos analisados até agora pelo Ibope, Juninho é o com a pior avaliação. Em todos os recortes, a maior parte dos entrevistados desaprovou a administração dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 05:30

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 05:30

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Prefeito Juninho
Juninho: prefeito está em seu segundo mandato e não apoia ninguém na eleição em Cariacica Crédito: Reprodução TV/Arte Geraldo Neto
Para 68% dos eleitores de Cariacica, gestão de Juninho é ruim ou péssima
Fora das eleições de 2020, o atual prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho (Cidadania), tem a sua gestão considerada ruim ou péssima por 68% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido da Rede Gazeta. Os entrevistadores foram às ruas nos dias 15 e 16 de outubro. A avaliação faz parte do levantamento sobre as intenções de voto para a disputa municipal deste ano
Apenas 11% dos eleitores de Cariacica ouvidos pelo Ibope consideraram o trabalho do prefeito bom ou ótimo. A maioria dos entrevistados, 49%, definiu a administração dele como péssima e 19% como ruim. Os que acreditam que a administração é regular equivalem a 20% da amostra feita pelo instituto.
Eleito em 2012 e reeleito em 2016, Juninho não pode tentar a reeleição, já que está no segundo mandato consecutivo.
Quando a pergunta feita aos entrevistados foi se eles aprovavam ou desaprovavam a forma como Juninho vem administrando Cariacica, 78% disseram desaprovar e 18% concordaram com os métodos do mandatário. Outros 3% não souberam opinar. 
Vice-prefeito na gestão de Helder Salomão (PT), Juninho rompeu com o ex-prefeito em 2012 para disputar a prefeitura. Nos dois pleitos que venceu, encarou o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) no segundo turno. Em 2016, ele teve como principal apoiadora a senadora Rose de Freitas, na época no MDB.

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ATUAL PREFEITO

Nas eleições deste ano, ele escolheu não indicar sucessor para o cargo, mas conta com dois aliados na disputa, o vereador Joel da Costa (PSL), que é de sua base na Câmara Municipal, e o pastor Ivan Bastos (MDB). Apesar de o prefeito ter adotado a neutralidade, o partido de Juninho está na chapa do candidato a prefeito e deputado estadual Euclério Sampaio (DEM).
Na pesquisa de intenção de votos, Euclério foi quem teve o melhor percentual no primeiro levantamento, com 13% da preferência dos entrevistados na pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta os candidatos a disposição do eleitor. Mas o cenário está embolado.
Euclério está tecnicamente empatado com o segundo e o terceiro colocados, Sandro Locutor (PROS) e Dr. Hélcio (PP). Nos extremos da margem de erro, quase todos os candidatos estão empatados. É uma corrida ainda indefinida.

RUIM OU PÉSSIMA EM TODOS OS RECORTES

De acordo com os dados da pesquisa Ibope, a gestão de Juninho está sendo considerada ruim ou péssima pela maior parte dos entrevistados, em todos os recortes, sejam eles por sexo, idade, escolaridade, renda ou raça/cor.
O percentual dos que classificam o mandato como ruim ou péssimo é ainda maior entre mulheres (71%), entre pessoas com idade de 25 a 34 anos (77%), que estudaram até completar o ensino médio (73%), de cor branca (72%) e que são evangélicas (69%). Em todas as outras categorias, a maioria também desaprova a forma do prefeito governar.
A maior parte dos 11% que o consideraram bom ou ótimo são homens (12%), com idade entre 45 e 54 anos (20%), que estudaram até o ensino fundamental (14%), que se consideram pretos ou pardos (13%) e os que se encaixaram na categoria outras religiões (13%).

APROVAÇÃO À FORMA DE ADMINISTRAR DO ATUAL PREFEITO

RECORTE POR RENDA

Na análise a partir da renda dos entrevistados, Juninho também vai mal em todas as classes. O pior cenário para ele é entre os que têm renda familiar maior que dois salários mínimos. Desses, 76% o consideram ruim ou péssimo.
Dos que têm entre um e dois salários, 66% dos entrevistados acham o mandato dele ruim ou péssimo. Entre os que têm menos de um salário mínimo, 60% também classificaram a administração dessa forma.

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Conheça o perfil dos candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições de 2020

DEMAIS PREFEITOS

Juninho é o terceiro prefeito avaliado pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. O prefeito de VitóriaLuciano Rezende (Cidadania), que assim como Juninho não disputará a reeleição, teve 37% de entrevistados que o consideraram bom ou ótimo.
Outro já avaliado na série é o prefeito de Vila VelhaMax Filho (PSDB), que tenta a reeleição neste ano. Na cidade, 39% dos eleitores entrevistados disseram achar a gestão dele ruim ou péssima.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?06372/2020.

Especificações técnicas

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