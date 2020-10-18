Juninho: prefeito está em seu segundo mandato e não apoia ninguém na eleição em Cariacica Crédito: Reprodução TV/Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Para 68% dos eleitores de Cariacica, gestão de Juninho é ruim ou péssima

Apenas 11% dos eleitores de Cariacica ouvidos pelo Ibope consideraram o trabalho do prefeito bom ou ótimo. A maioria dos entrevistados, 49%, definiu a administração dele como péssima e 19% como ruim. Os que acreditam que a administração é regular equivalem a 20% da amostra feita pelo instituto.

Eleito em 2012 e reeleito em 2016, Juninho não pode tentar a reeleição, já que está no segundo mandato consecutivo.

Quando a pergunta feita aos entrevistados foi se eles aprovavam ou desaprovavam a forma como Juninho vem administrando Cariacica, 78% disseram desaprovar e 18% concordaram com os métodos do mandatário. Outros 3% não souberam opinar.

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ATUAL PREFEITO

Na pesquisa de intenção de votos, Euclério foi quem teve o melhor percentual no primeiro levantamento, com 13% da preferência dos entrevistados na pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta os candidatos a disposição do eleitor. Mas o cenário está embolado.

Euclério está tecnicamente empatado com o segundo e o terceiro colocados, Sandro Locutor (PROS) e Dr. Hélcio (PP). Nos extremos da margem de erro, quase todos os candidatos estão empatados. É uma corrida ainda indefinida.

RUIM OU PÉSSIMA EM TODOS OS RECORTES

De acordo com os dados da pesquisa Ibope, a gestão de Juninho está sendo considerada ruim ou péssima pela maior parte dos entrevistados, em todos os recortes, sejam eles por sexo, idade, escolaridade, renda ou raça/cor.

O percentual dos que classificam o mandato como ruim ou péssimo é ainda maior entre mulheres (71%), entre pessoas com idade de 25 a 34 anos (77%), que estudaram até completar o ensino médio (73%), de cor branca (72%) e que são evangélicas (69%). Em todas as outras categorias, a maioria também desaprova a forma do prefeito governar.

A maior parte dos 11% que o consideraram bom ou ótimo são homens (12%), com idade entre 45 e 54 anos (20%), que estudaram até o ensino fundamental (14%), que se consideram pretos ou pardos (13%) e os que se encaixaram na categoria outras religiões (13%).

APROVAÇÃO À FORMA DE ADMINISTRAR DO ATUAL PREFEITO

RECORTE POR RENDA

Na análise a partir da renda dos entrevistados, Juninho também vai mal em todas as classes. O pior cenário para ele é entre os que têm renda familiar maior que dois salários mínimos. Desses, 76% o consideram ruim ou péssimo.

Dos que têm entre um e dois salários, 66% dos entrevistados acham o mandato dele ruim ou péssimo. Entre os que têm menos de um salário mínimo, 60% também classificaram a administração dessa forma.

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