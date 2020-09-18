A encrenca para Casagrande na eleição a prefeito de Cariacica

Casagrande entre dois candidatos governistas em Cariacica Crédito: Amarildo

Falando em carão, no que concerne ao governador em Cariacica, a expressão não se refere só ao retrato imenso que puseram dele no painel da convenção de Saulo. Casagrande está numa situação difícil, até meio embaraçosa, com a divisão de suas forças aliadas ao Palácio Anchieta entre duas candidaturas na cidade: a de Saulo (que já agrega o PV e o PDT, além do próprio PSB) e a do deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), importantíssimo aliado de Casagrande na Assembleia.

Euclério já conta com o apoio (discreto) de alguns importantes auxiliares palacianos, como os secretários Tyago Hoffmann (Governo), do PSB, e Davi Diniz (Casa Civil), filiado “de coração” ao Cidadania, sigla que já apoia formalmente Euclério. Além disso, o parlamentar do DEM já tem o apoio declarado do atual presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), e do atual vice-presidente, Marcelo Santos (Podemos). Na prática, os dois comandam politicamente a Assembleia hoje.

Marcelo tem enorme influência sobre a base do governo em plenário. Erick é quem define a pauta e também exerce grande influência sobre os pares… Logo em seguida à eleição municipal, encerrada em 29 de novembro, haverá outra eleição fundamental para os interesses políticos do governador: a da Mesa Diretora que conduzirá a Assembleia pelos dois anos seguintes, em 1º de fevereiro de 2021. São pouco mais de quatro meses até lá, e Erick com certeza é pré-candidato à reeleição. Mais uma mina terrestre plantada nesse campo eleitoral em Cariacica.

Casagrande não há de querer contrariar Euclério, Erick e Marcelo nesse processo local, pois depende muito desse trio de deputados. Se entrar diretamente na campanha de Saulo, ainda que este seja o candidato do seu partido, o governador pode arrumar para si dificuldades não só em Cariacica, mas, sobretudo, na relação com o Legislativo estadual.

Uma dessas últimas, sem nenhuma dúvida, é Cariacica. A não ser que, por exemplo, ou Euclério ou Saulo Andreon avance para o 2º turno, digamos, contra um candidato completamente anti-Casagrande, como o Subtenente Assis (PTB). Afora essa hipótese, Casagrande vai preferir ir comer um bolinho de bacalhau lá em Meaípe com Gedson Merízio a comer pastel com quer que seja em uma feira de Cariacica durante essa campanha eleitoral.

PSB COM ENIVALDO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

Outro indicativo cristalino de como Casagrande não está nem um pouco interessado em desagradar eleitoralmente aos "cachorros grandes" da Assembleia Legislativa (ou, neste caso, "cachorro doido", como o próprio deputado se denominou em discurso histórico da tribuna da Assembleia no fim de novembro passado):

Em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, o PSB do governador é um dos 10 partidos que integram a ampla frente de apoio ao retorno do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) à prefeitura. Enivaldo também é, notoriamente, um dos mais influentes parlamentares na Assembleia. Se depender de tamanho da coligação, é favorito para vencer em sua cidade. Com as bênçãos de Casagrande e do Palácio Anchieta.

CÉSAR LUCAS VAI PARA A REELEIÇÃO