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Pesquisa Ibope

Para 39% dos eleitores de Vila Velha, gestão de Max Filho é ruim ou péssima

Outros 35% dos entrevistados consideram a administração regular e apenas 23% avaliam como boa ou ótima. Prefeito tenta reeleição este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 06:02

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 06:02

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Max Filho
Além disso, 57% dos entrevistados disseram não aprovar a forma como Max Filho administra a cidade Crédito: Arte Geraldo Neto
Para 39% dos eleitores de Vila Velha, gestão de Max Filho é ruim ou péssima
Candidato à reeleição, o atual prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), vai ter que driblar a avaliação ruim da sua gestão para se manter no comando da prefeitura da cidade canela-verde. A administração do tucano é avaliada como ruim ou péssima por 39% dos eleitores, de acordo com a pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta.
Outros 35% consideram "regular" a gestão do prefeito e apenas 23% a avaliam como boa ou ótima. Outros 3% dos entrevistados não souberam avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Quando questionados sobre a forma que Max Filho vem administrando o município, 57% dos entrevistados pelo Ibope disseram que desaprovam, enquanto 36% responderam que aprovam e 7% não sabem ou não responderam. 
Max é filho do ex-governador Max Mauro e é um velho conhecido dos eleitores de Vila Velha. Ele já foi vereador na cidade e comandou a prefeitura em duas outras gestões: em 2000, eleito em primeiro turno, e em 2004, reeleito também em primeiro turno.
Ele é o único candidato a prefeito da Grande Vitória que tenta a reeleição. Os outros estão no segundo mandato consecutivo e não podem se candidatar.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO MAX FILHO?

O atual chefe do Executivo de Vila Velha aparece liderando as intenções de voto na cidade, com 26%. Ele está empatado tecnicamente com Neucimar Fraga (PSD), citado por 24% dos eleitores. No entanto, Max tem a maior rejeição entre os candidatos: 44% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito.
Dado o histórico político do tucano na cidade, é natural que um desgaste da imagem do prefeito ocorra. Vila Velha, inclusive, tem um histórico pouco favorável para candidatos à reeleição. Além disso, Max enfrenta um período de baixa arrecadação em Vila Velha, agravado pela pandemia do novo coronavírus. Esse cenário, no entanto, é comum a várias prefeituras.

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO MAX FILHO VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE VILA VELHA?

A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.
A avaliação positiva da gestão de Max é maior entre a classe mais baixa. 35% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo classificam a administração como boa ou ótima. Apenas 17% dos que ganham mais de 5 salários pensam da mesma forma.
Entre os mais abastados, 40% deles consideram a gestão ruim ou péssima. Os eleitores que avaliam o atual prefeito de forma mais negativa são aqueles que possuem renda de 2 a 5 salários mínimos. Eles representam 43%.

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ESCOLARIDADE

O percentual de aprovação do governo de Max Filho diminui à medida que o grau de escolaridade dos eleitores aumenta. Entre aqueles que possuem somente o ensino fundamental, 32% acham que a gestão do prefeito é boa ou ótima.
Esse número cai para 25% entre os que possuem ensino médio e 15% dos que têm ensino superior. Nestes últimos, que cursaram uma faculdade, 47% consideram a administração atual como péssima ou ruim.
Isso se repete quando a pergunta é se o eleitor aprova ou desaprova a forma como Max Filho tem administrado a cidade. 65% dos eleitores com ensino superior desaprovam a gestão. Apenas 28% aprovam.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 13 e 14 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?04328/2020.

Especificações técnicas

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