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Pesquisa Ibope

Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 46% dos eleitores de Vila Velha

Eleitores do município foram questionados sobre a atual administração do governador do Espírito Santo durante pesquisa de intenção de voto para prefeito de Vila Velha realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 06:01

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 06:01

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Governador Renato Gasagrande
Governador Renato Gasagrande recebeu a maior parte de avaliações positivas em Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Neto
A administração do governador Renato Casagrande (PSB) recebeu avaliação positiva da maior parte dos eleitores de Vila Velha, segundo pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Ao todo, 46% dos entrevistados classificaram a gestão como boa ou ótima. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.
A avaliação dos governos estadual e federal fez parte da segunda pesquisa Ibope, que mostrou as intenções de voto para prefeito de Vila Velha nas eleições de 2020, divulgada nesta quinta-feira (15), faltando um mês para o dia da votação.
No resultado, o atual prefeito da cidade canela-verde, Max Filho (PSDB)saiu na frente, com 26%, e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) ficou em segundo lugar, com 24%, o que significa que estão empatados tecnicamente na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Max Filho também foi o candidato com maior rejeição: 44% disseram que não votariam nele de jeito nenhum.
O PSB, partido do governador, fechou apoio a Max após muitas articulações na pré-campanha, em que parte da Executiva queria apoiá-lo, por ter uma relação antiga com o prefeito, de outros mandatos, e outra parte preferia Neucimar, por ter mais proximidade.
No entanto, os dois candidatos são considerados aliados do governador, apesar de não contarem com o apoio declarado de Casagrande.
Na pesquisa realizada pelo Ibope, ao serem questionados Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Renato Casagrande até o momento?, 46% dos entrevistados avaliaram como ótima/boa. Eles foram seguidos por 35% que a consideram regular. Apenas 16% classificaram como ruim/péssima a gestão do socialista. Outros 3% não souberam avaliar.

COMO O (A) SR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE ATÉ O MOMENTO? O(A) SR (A) DIRIA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A aprovação de Casagrande reflete o resultado das eleições em 2018, quando ele foi eleito, no primeiro turno, para o governo do Estado. O socialista venceu em 77 municípios e obteve 55,4% dos votos válidos no Espírito Santo. 
Em Vila Velha, a maior parte dos eleitores votou em Casagrande (48,52%) na última eleição. Ele ficou quase 15 pontos percentuais na frente do segundo colocado, o ex-deputado Carlos Manato, que na época disputou a eleição pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro, e recebeu 33,63% dos votos no município.
O resultado do Ibope em Vila Velha é ligeiramente mais positivo para o governador do que em Vitória, onde a avaliação como ótimo ou bom ficou em 43%. Mas considerando a margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, está no mesmo patamar.

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RESULTADOS 

O questionário do Ibope também mostra que Casagrande possui melhor classificação entre mulheres do que entre homens no município canela-verde. A avaliação ótima ou boa entre as mulheres ficou em 51%, e entre os homens, 40%. Já a avaliação da administração como ruim ou péssima chegou a 19% entre o público masculino e 12% com o feminino.
A aprovação da gestão estadual também foi maior entre católicos, que somaram 50% de boa/ótima, do que entre evangélicos, alcançando 43%.
Além disso, a avaliação positiva cresce conforme a idade dos eleitores entrevistados. Enquanto 41% dos jovens de 16 a 24 anos o avaliaram como ótimo ou bom, o índice chegou a 54% na faixa de 45 a 54 anos.
Já aqueles que responderam que a administração é ruim e péssima foram principalmente as faixas etárias de 25 a 34 anos, que somaram 19%, e acima de 55 anos, que foram 16%.

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Conforme a renda, a gestão Casagrande registrou os maiores índices de avaliação positiva nos grupos de menor poder aquisitivo em Vila Velha. Entre os eleitores de renda de até 1 salário mínimo a avaliação como ótima ou boa ficou em 56% e a avaliação negativa em 12%. 
Já 43% da população que recebe acima de 5 salários mínimos classificou a administração estadual de forma positiva. Outros 20%, de forma negativa.

APROVAÇÃO DE CASAGRANDE É MAIOR ENTRE APOIADORES DE MAX FILHO

A maioria dos eleitores que avaliaram positivamente a gestão do prefeito Max Filho (PSDB) como ótima ou boa também têm a mesma impressão do trabalho do governador do Estado. Ao todo, 63% dos entrevistados que aprovaram o prefeito aprovaram também Casagrande. Outros 8% gostam da gestão de Max, mas não da administração do Estado.
O Ibope levantou ainda que 35% do grupo que classificou Max como ruim ou péssimo aprovou o governador. Outros 26% que reprovam o prefeito também reprovam Casagrande.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 13 e 14 de outubro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?04328/2020. 

Especificações técnicas

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