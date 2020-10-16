Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 46% dos eleitores de Vila Velha

Governador Renato Gasagrande recebeu a maior parte de avaliações positivas em Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Neto

A administração do governador Renato Casagrande (PSB) recebeu avaliação positiva da maior parte dos eleitores de Vila Velha , segundo pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Ao todo, 46% dos entrevistados classificaram a gestão como boa ou ótima. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

, saiu na frente, com 26%, e o ex-prefeito empatados tecnicamente na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Max Filho também foi o candidato com maior rejeição: 44% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. No resultado, o atual prefeito da cidade canela-verde, Max Filho (PSDB) saiu na frente, com 26%,e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) ficou em segundo lugar, com 24%, o que significa que estãona pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Max Filho também foi o candidato com maior rejeição: 44% disseram que não votariam nele de jeito nenhum.

O PSB, partido do governador, fechou apoio a Max após muitas articulações na pré-campanha, em que parte da Executiva queria apoiá-lo, por ter uma relação antiga com o prefeito, de outros mandatos, e outra parte preferia Neucimar, por ter mais proximidade.

No entanto, os dois candidatos são considerados aliados do governador, apesar de não contarem com o apoio declarado de Casagrande.

Na pesquisa realizada pelo Ibope, ao serem questionados Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Renato Casagrande até o momento?, 46% dos entrevistados avaliaram como ótima/boa. Eles foram seguidos por 35% que a consideram regular. Apenas 16% classificaram como ruim/péssima a gestão do socialista. Outros 3% não souberam avaliar.

COMO O (A) SR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE ATÉ O MOMENTO? O(A) SR (A) DIRIA QUE ELA ESTÁ SENDO:

Em Vila Velha, a maior parte dos eleitores votou em Casagrande (48,52%) na última eleição. Ele ficou quase 15 pontos percentuais na frente do segundo colocado, o ex-deputado Carlos Manato, que na época disputou a eleição pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro , e recebeu 33,63% dos votos no município.

O resultado do Ibope em Vila Velha é ligeiramente mais positivo para o governador do que em Vitória, onde a avaliação como ótimo ou bom ficou em 43%. Mas considerando a margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, está no mesmo patamar.

RESULTADOS

O questionário do Ibope também mostra que Casagrande possui melhor classificação entre mulheres do que entre homens no município canela-verde. A avaliação ótima ou boa entre as mulheres ficou em 51%, e entre os homens, 40%. Já a avaliação da administração como ruim ou péssima chegou a 19% entre o público masculino e 12% com o feminino.

A aprovação da gestão estadual também foi maior entre católicos, que somaram 50% de boa/ótima, do que entre evangélicos, alcançando 43%.

Além disso, a avaliação positiva cresce conforme a idade dos eleitores entrevistados. Enquanto 41% dos jovens de 16 a 24 anos o avaliaram como ótimo ou bom, o índice chegou a 54% na faixa de 45 a 54 anos.

Já aqueles que responderam que a administração é ruim e péssima foram principalmente as faixas etárias de 25 a 34 anos, que somaram 19%, e acima de 55 anos, que foram 16%.

Conforme a renda, a gestão Casagrande registrou os maiores índices de avaliação positiva nos grupos de menor poder aquisitivo em Vila Velha. Entre os eleitores de renda de até 1 salário mínimo a avaliação como ótima ou boa ficou em 56% e a avaliação negativa em 12%.

Já 43% da população que recebe acima de 5 salários mínimos classificou a administração estadual de forma positiva. Outros 20%, de forma negativa.

APROVAÇÃO DE CASAGRANDE É MAIOR ENTRE APOIADORES DE MAX FILHO

A maioria dos eleitores que avaliaram positivamente a gestão do prefeito Max Filho (PSDB) como ótima ou boa também têm a mesma impressão do trabalho do governador do Estado. Ao todo, 63% dos entrevistados que aprovaram o prefeito aprovaram também Casagrande. Outros 8% gostam da gestão de Max, mas não da administração do Estado.

O Ibope levantou ainda que 35% do grupo que classificou Max como ruim ou péssimo aprovou o governador. Outros 26% que reprovam o prefeito também reprovam Casagrande.