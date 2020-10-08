Veja o tempo que cada candidato a prefeito de Vila Velha terá na TV

O atual prefeito Max Filho (PSDB) e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) terão os maiores tempos de propaganda eleitoral na TV e no rádio na disputa pela Prefeitura de Vila Velha. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Max terá 2 minutos e 34 segundos por bloco, seguido por Neucimar, com 2 minutos e 10 segundos. O candidato da Rede, Rafael Primo, tem o terceiro maior espaço, com 1 minuto e 15 segundos.
A campanha com menor tempo é a da candidata Fernanda Martins (PV), com 10 segundos. Somente Cláudia Autista não terá espaço no horário eleitoral gratuito. Isso porque o partido dela, o PRTB, não elegeu deputados federais em 2018 e não coligou com outras siglas em Vila Velha. A exibição da propaganda começa nesta sexta-feira (09). (Veja o tempo de cada candidato no gráfico abaixo)
Max e Neucimar possuem as maiores coligações, com cinco partidos cada um. Contudo, o maior tempo destinado a Max deve-se ao fato de o atual prefeito possuir em sua aliança siglas que têm direito a mais espaço na TV. Entre elas está o PP, do vice Jorge Carreta.
No caso de Rafael Primo (Rede), o partido ao qual ele é filiado não possui direito ao horário eleitoral, já que não elegeu nenhum deputado federal em 2018. No entanto, ele tem o PT como uma das siglas de coligação. O Partido dos Trabalhadores possui o maior espaço de propaganda eleitoral entre todos os partidos. Rafael ainda possui aliança com o PCdoB, que também somou no tempo.
ORDEM DOS CANDIDATOS
O TRE-ES divulgou a ordem de quem aparecerá no ar nos dois blocos durante o primeiro turno. Foi definido um rodízio, conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No primeiro dia da propaganda, o candidato Dalton Morais (Novo) será o primeiro, seguido por Max Filho, Arnaldinho Borgo (Podemos) e coronel Wagner (PL). Na sequência Neucimar, Mônica Alves (PSOL), Rafael Primo, Fernanda Martins, Amarildo Lovato (PSL) e Hudson Leal (Republicanos). No segundo dia, Dalton vai para o último da fila, enquanto os outros sobem uma posição.
O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa nesta sexta-feira (09), terá 34 dias de duração. Serão exibidos dois blocos diários de 10 minutos cada um, de segunda a sábado, para os candidatos a prefeito. A propaganda será exibida na rádio das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, serão veiculados conteúdos eleitorais das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.
COMO É FEITA A DIVISÃO?
A Lei das Eleições prevê que o tempo da propaganda no rádio e na TV deve ser 90% distribuído de acordo com o número de representantes que o partido tem na Câmara dos Deputados. No caso de coligação para eleições majoritárias (para prefeito), leva-se em conta o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integram. Os outros 10% devem ser distribuídos igualitariamente.
O tempo de televisão dos candidatos de Vitória foi definido na última semana pelo TRE-ES. Já na Serra e em Cariacica, apesar de alguns partidos terem solicitado horário eleitoral por lá, a Corte decidiu que não haverá propaganda de candidatos na telinha.