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Propaganda eleitoral

Veja o tempo que cada candidato a prefeito de Vila Velha terá na TV

O atual prefeito, Max Filho (PSDB), possui coligação com partidos que lhe deram mais espaço na propaganda eleitoral. Apenas uma candidata em Vila Velha não vai aparecer

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 18:55
Propaganda Eleitoral Gratuita: municípios da Grande Vitória querem que sinal transmita candidatos de seus municípios
Propaganda Eleitoral Gratuita: candiatos de Vila Velha vão aparecer na TV Crédito: Caroline Pacheco/Famecos/PUCRS
O atual prefeito Max Filho (PSDB) e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) terão os maiores tempos de propaganda eleitoral na TV e no rádio na disputa pela Prefeitura de Vila Velha. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Max terá 2 minutos e 34 segundos por bloco, seguido por Neucimar, com 2 minutos e 10 segundos. O candidato da Rede, Rafael Primo, tem o terceiro maior espaço, com 1 minuto e 15 segundos
A campanha com menor tempo é a da candidata Fernanda Martins (PV), com 10 segundos. Somente Cláudia Autista não terá espaço no horário eleitoral gratuito. Isso porque o partido dela, o PRTB, não elegeu deputados federais em 2018 e não coligou com outras siglas em Vila Velha. A exibição da propaganda começa nesta sexta-feira (09). (Veja o tempo de cada candidato no gráfico abaixo)
Max e Neucimar possuem as maiores coligações, com cinco partidos cada um. Contudo, o maior tempo destinado a Max deve-se ao fato de o atual prefeito possuir em sua aliança siglas que têm direito a mais espaço na TV. Entre elas está o PP,  do vice Jorge Carreta.
No caso de Rafael Primo (Rede), o partido ao qual ele é filiado não possui direito ao horário eleitoral, já que não elegeu nenhum deputado federal em 2018. No entanto, ele tem o PT como uma das siglas de coligação. O Partido dos Trabalhadores possui o maior espaço de propaganda eleitoral entre todos os partidos. Rafael ainda possui aliança com o PCdoB, que também somou no tempo. 

ORDEM DOS CANDIDATOS

O TRE-ES divulgou a ordem de quem aparecerá no ar nos dois blocos durante o primeiro turno. Foi definido um rodízio, conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No primeiro dia da propaganda, o candidato Dalton Morais (Novo) será o primeiro, seguido por Max Filho, Arnaldinho Borgo (Podemos) e coronel Wagner (PL). Na sequência Neucimar, Mônica Alves (PSOL), Rafael Primo, Fernanda Martins, Amarildo Lovato (PSL) e Hudson Leal (Republicanos). No segundo dia, Dalton vai para o último da fila, enquanto os outros sobem uma posição.
O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa nesta sexta-feira (09), terá 34 dias de duração. Serão exibidos dois blocos diários de 10 minutos cada um, de segunda a sábado, para os candidatos a prefeito. A propaganda será exibida na rádio das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, serão veiculados conteúdos eleitorais das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

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COMO É FEITA A DIVISÃO?

A Lei das Eleições prevê que o tempo da propaganda no rádio e na TV deve ser 90% distribuído de acordo com o número de representantes que o partido tem na Câmara dos Deputados. No caso de coligação para eleições majoritárias (para prefeito), leva-se em conta o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integram. Os outros 10% devem ser distribuídos igualitariamente.
O tempo de televisão dos candidatos de Vitória foi definido na última semana pelo TRE-ES. Já na Serra e em Cariacica, apesar de alguns partidos terem solicitado horário eleitoral por lá, a Corte decidiu que não haverá propaganda de candidatos na telinha.

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