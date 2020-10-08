Veja o tempo que cada candidato a prefeito de Vila Velha terá na TV

Propaganda Eleitoral Gratuita: candiatos de Vila Velha vão aparecer na TV Crédito: Caroline Pacheco/Famecos/PUCRS

2 minutos e 34 segundos por bloco, seguido por Neucimar, com 2 minutos e 10 segundos. O candidato da Rede, Rafael Primo, tem o terceiro maior espaço, com 1 minuto e 15 segundos. O atual prefeito Max Filho (PSDB) e o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) terão os maiores tempos de propaganda eleitoral na TV e no rádio na disputa pela Prefeitura de Vila Velha . De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Max terápor bloco, seguido por Neucimar, com. O candidato da Rede, Rafael Primo, tem o terceiro maior espaço, com

A campanha com menor tempo é a da candidata Fernanda Martins (PV), com 10 segundos. Somente Cláudia Autista não terá espaço no horário eleitoral gratuito. Isso porque o partido dela, o PRTB, não elegeu deputados federais em 2018 e não coligou com outras siglas em Vila Velha. A exibição da propaganda começa nesta sexta-feira (09). (Veja o tempo de cada candidato no gráfico abaixo)

Max e Neucimar possuem as maiores coligações, com cinco partidos cada um. Contudo, o maior tempo destinado a Max deve-se ao fato de o atual prefeito possuir em sua aliança siglas que têm direito a mais espaço na TV. Entre elas está o PP, do vice Jorge Carreta.

No caso de Rafael Primo (Rede), o partido ao qual ele é filiado não possui direito ao horário eleitoral, já que não elegeu nenhum deputado federal em 2018. No entanto, ele tem o PT como uma das siglas de coligação. O Partido dos Trabalhadores possui o maior espaço de propaganda eleitoral entre todos os partidos. Rafael ainda possui aliança com o PCdoB, que também somou no tempo.

ORDEM DOS CANDIDATOS

O TRE-ES divulgou a ordem de quem aparecerá no ar nos dois blocos durante o primeiro turno. Foi definido um rodízio, conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro dia da propaganda, o candidato Dalton Morais (Novo) será o primeiro, seguido por Max Filho, Arnaldinho Borgo (Podemos) e coronel Wagner (PL). Na sequência Neucimar, Mônica Alves (PSOL), Rafael Primo, Fernanda Martins, Amarildo Lovato (PSL) e Hudson Leal (Republicanos). No segundo dia, Dalton vai para o último da fila, enquanto os outros sobem uma posição.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa nesta sexta-feira (09), terá 34 dias de duração. Serão exibidos dois blocos diários de 10 minutos cada um, de segunda a sábado, para os candidatos a prefeito. A propaganda será exibida na rádio das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, serão veiculados conteúdos eleitorais das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

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