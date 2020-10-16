Para 40% dos eleitores de Vila Velha, governo Bolsonaro é ótimo ou bom

A aprovação de Bolsonaro no município canela-verde ainda reflete o resultado das eleições em 2018, quando 54,76% dos eleitores da cidade votaram no presidente e o elegeriam já no primeiro turno. Como não foi esse o cenário em todo o país, depois 63,06% votaram nele no segundo turno, sendo a maioria deles moradores de bairros nobres da cidade.
Na eleição municipal para prefeito, o candidato Amarildo Lovato (PSL), que é do antigo partido do presidente, se apresenta como um representante do bolsonarismo no pleito, defendendo suas principais bandeiras, se apropriando de símbolos, como a bandeira do Brasil, e se colocando como alinhado aos posicionamentos do chefe do Executivo federal. Amarildo registrou 3% das intenções de voto para a prefeitura de Vila Velha, pelo Ibope, e 8% de rejeição.
Na pesquisa realizada, o Ibope questionou: "Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento?".
A pesquisa do Ibope também mostra que Bolsonaro registra avaliação positiva semelhante nas duas pontas da população, entre aqueles de menor renda e os de maior condição financeira da cidade de Vila Velha. Os dados mostram que 43% dos entrevistados que recebem até 1 salário mínimo consideram o governo como ótimo ou bom, assim como 42% daqueles que recebem acima de 5 salários para a família.
Entre os grupos de renda média, o resultado foi de 38%. Já a avaliação negativa é maior entre o grupo de renda alta, no qual 46% responderam que o governo é ruim ou péssimo, ante a 39% da população que recebe até 1 salário mínimo.
O governo do presidente também concentra aprovação maior entre os evangélicos, já que 49% deles o consideram ótimo ou bom. A aprovação entre os católicos foi de 34%. Já a desaprovação é de 41% entre os católicos, e 27% entre evangélicos.
Considerando pelo sexo, os homens são um grupo maior que aprova Bolsonaro, chegando a 49%, enquanto o percentual de mulheres é de 41%. O percentual de mulheres que desaprova Bolsonaro também é maior do que o de homens: 44% a 28%.
Quanto á escolaridade, Bolsonaro registra índices de aprovação muito próximos entre os eleitores que cursaram até o ensino fundamental ou até o ensino médio, de 43% e 42%, respectivamente. A aprovação entre aqueles que completaram o faculdade é menor, somando 34%.
E no recorte sobre idade, o destaque em que Bolsonaro registra mais aprovação é entre os grupos de 45 a 54 anos, onde alcança 45%, e 25 a 34 anos, em que registra 41%.
A desaprovação ao governo Bolsonaro não é maior entre aqueles que avaliam positivamente a gestão de Max Filho, embora o prefeito de Vila Velha pertença ao PSDB e tenha histórico na militância de centro-esquerda. Pelo contrário, dos entrevistados que classificaram a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 53% também avaliaram a administração do presidente da mesma forma.
Os índices de desaprovação também seguem a mesma linha. Dos que consideram Max péssimo ou ruim, 43% expressaram a mesma opinião sobre o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, 37% dos que avaliam o prefeito negativamente aprovam a gestão do presidente da República.