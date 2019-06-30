Manifestação em apoio a Bolsonaro nas ruas de Vila Velha e Vitória

Apoiadores do governo Bolsonaro vão realizar na tarde deste domingo (30) uma manifestação nas ruas de Vila Velha e Vitória. A concentração está marcada para as 14 horas, no Posto Moby Dick, na Praia da Costa.
A intenção dos manifestantes é atravessar a Terceira Ponte, em direção à Praça do Papa, às 15 horas. Caminhoneiros também farão concentração no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e sairão em direção à Praça do Papa, para se encontrarem com os manifestantes de Vila Velha. Haverá ainda manifestação no mar, com jet skis, na baía de Vitória.
De acordo com o médico Gustavo Peixoto, do grupo Ativação, participarão do encontro os movimentos Vem pra Rua, Direita Espírito Santo, Vitória da Ética, MBL, movimento Ação Brasil e o próprio Ativação, do qual ele faz parte. "Os grupos estão unidos nessa pauta de combate à corrupção e apoio à Operação Lava Jato", afirmou Peixoto.
"Teremos um trio suprapartidário, sem defender pessoas, mas sim ideias e propostas para o país", completou.
Os movimentos também farão defesa das reformas para o país, entre elas a da Previdência e a tributária.
O ex-deputado federal e presidente do PSL no Estado, Carlos Manato, confirmou presença no ato.