Candidata trans a prefeita acusa pastores de discriminação em Cariacica

Bianca Biancardi concorre pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) Crédito: Reprodução da internet

Bianca Biancardi (PMB), candidata transexual a prefeita de Cariacica, anunciou que fará hoje (16) uma representação no Ministério Público Eleitoral contra o Fórum Evangélico do Espírito Santo. A candidata reclama que sofreu discriminação por não ter sido convidada para o “Fórum Presencial Com os Candidatos a Prefeito de Cariacica”, realizado na manhã de ontem (15), no bairro Rio Branco.

Dos 14 candidatos a prefeito , outro que não compareceu, embora tenha sido convidado, foi Joel da Costa (PSL). Segundo a coluna apurou com um dos presentes ao ato, o nome de Bianca não foi mencionado durante o fórum.

“O Fórum Evangélico tem claro conhecimento de minha candidatura a prefeita, divulgada pela imprensa e por nossas atividades de rua e propaganda em redes sociais. Não pairam dúvidas de que fui vítima do crime de discriminação por essa lideranças evangélicas pelo fato de ser uma mulher transgênero na disputa”, reclama Bianca.

A assessoria da candidata informou que, além da representação no Ministério Público Eleitoral, ela também vai denunciar a suposta discriminação de que foi vítima à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

“A minha indignação com essas atitudes discriminatórias foi compartilhada por dezenas de amigos e eleitores, que também se sentiram atingidos por essa atitude atrasada e sem cabimento em uma sociedade plural e democrática”, afirma Bianca.

A empresária, dona de um salão de beleza em Campo Grande, aponta que, no entender dela, não houve apenas discriminação dos pastores: “Diante dos fatos, solicito ao Ministério Público Eleitoral que instaure o procedimento adequado para apurar crimes de discriminação racial e gênero, crime eleitoral, entre outros crimes que possam ter ocorridos durante o evento organizado pelo Fórum Evangélico”.

ORGANIZAÇÃO FOI PROCURADA

A coluna procurou na noite de quinta (15) um dos organizadores do evento. Após sustentar que não houve discriminação e que, na realidade, a candidata do PMB não respondeu ao convite do fórum, enviado pelo WhatsApp no dia 2 de outubro, ele disse que não estava autorizado a falar em nome dos pastores, pediu para seu nome não ser divulgado e afirmou que iria indicar um dos líderes religiosos para falar com a coluna, o que não aconteceu até o fechamento desta matéria. Este espaço, entretanto, continua aberto ao Fórum Evangélico e será atualizado assim que um dos seus responsáveis se manifeste.

O QUE DIZ A JUSTIÇA ELEITORAL

Procurada pela coluna, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) divulgou uma nota em que afirma não fazer distinção de gênero ou raça na escolha de candidatos aos cargos eletivos e que existem instâncias para quem queira reclamar seus direitos eleitorais.