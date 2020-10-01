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Leonel Ximenes

Força Nacional e Estado não conseguem impedir aumento de mortes em Cariacica

Reforço da segurança enviado pelo governo federal já está atuando há um ano na cidade; no período, houve acréscimo de  13,51% no número de homicídios

Públicado em 

01 out 2020 às 18:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cariacica: violência continua na cidade, apesar da presença da Força Nacional
Violência continua em Cariacica, apesar da presença da Força Nacional Crédito: Prefeitura de Cariacica
Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional, todo esse aparato de segurança não está sendo suficiente para conter o número crescente de homicídios em Cariacica. Nos primeiros 12 meses de atuação da Força Nacional no Espírito Santo (de setembro de 2019 a agosto de 2020), aconteceram 168 assassinatos na cidade da região metropolitana da Grande Vitória. Antes da chegada da FN, considerando-se o mesmo intervalo de tempo (setembro de 2018 a agosto de 2019), foram registrados 148 crimes - um acréscimo de 13,51%.
A indicação de que a presença federal, por meio do Programa Em Frente, Brasil, aliada à ação estadual não estava surtindo efeito já havia sido alertada em análise do pesquisador Daniel Cerqueira, hoje presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, em fevereiro deste ano (https://facesdaviolencia.blogfolha.uol.com.br/2020/02/29/no-es-violencia-cresce-mais-em-cidade-com-projeto-piloto-de-sergio-moro/).

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O trabalho da Força Nacional com as polícias provocou apenas uma mudança no bairro líder em mortes. Se no período anterior à FN em Cariacica a liderança estava com Bandeirantes (que faz limite com Vila Velha), com nove assassinatos, agora, nos 12 meses de trabalhos conjuntos, Nova Rosa da Penha viu a quantidade de homicídios explodir, passando de cinco para 16.
Graúna, que fica perto de Nova Rosa da Penha, é outro local onde os assassinatos não deixam de ser rotina. Nos períodos analisados, o bairro ficou em segundo lugar, tendo, respectivamente, oito mortes na época pré-Força Nacional e outras 10 já sob o monitoramento do Estado Presente e do Em Frente, Brasil.

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Destaca-se ainda negativamente o salto da violência nos bairros Flexal I e II, pontos de vulnerabilidade social. Se antes da Força Nacional somavam oito homicídios – cinco em Flexal I e mais três em Flexal II –, a conta sangrenta passou para 15, com oito ocorrências em Flexal I e sete em Flexal II.

NOVO CICLO JÁ COMEÇA COM MAIS DE 10 HOMICÍDIOS

O início da segunda temporada da Força Nacional no Espírito Santo, que agora está à disposição não só de Cariacica, mas de toda a Grande Vitória, não foi promissor. Aconteceram em setembro 14 assassinatos no município cariaciquense.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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