"Força Nacional só enxuga gelo", diz leitor sobre violência em Cariacica

Força Nacional em Cariacica, no Bairro Padre Gabriel Crédito: Ricardo Medeiros

A Força Nacional começou a atuar em Cariacica há pouco mais de três meses, numa estratégia do programa federal Em Frente Brasil para redução dos índices de violência. No entanto, em vez de cair, o número de homicídios na cidade registrou aumento logo depois do início das operações dos agentes federais.

A Força Nacional começou as atividades em Cariacica no final de agosto e, naquele mês, o município registrou nove mortes. Nos três meses seguintes, o número de casos foi maior: 11 em setembro, 16 em outubro e 10 em novembro.

Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores também deram suas opiniões sobre o assunto. Confira alguns comentários:

Oh, será que agora, na prática, eles vão entender que repressão não diminui violência? Eu achava que todo mundo sabia que o que diminui violência é EDUCAÇÃO, presença do Estado nas periferias, ações sociais, oficinas culturais, arte, cursos profissionalizantes, polícia preventiva e não repressiva... Por isso é importante que temas como educação, saúde e segurança sejam políticas de Estado (um planejamento de ações que seguirão por décadas, independentemente de novos governos). (Paolo S. P. Nascimento)

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Educação demora muito, e os mandatos só duram quatro anos… (Marcelo Medeiros Perin)

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Não tem lazer, parques, campos de futebol, não tem nada. Fico triste em ver o lugar onde nasci e fui criado abandonado. Fui hoje em Cariacica e nem de bicicleta você consegue andar de tanto buracos nas ruas. Fiquei muito triste, minha mãe e toda minha família amam esse lugar! (Ike Lucas Panciere)

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Cariacica tem problemas igual a outros municípios. Claro que falta mais atenção dos nossos representantes, não tenha dúvidas. Quanto à Força Nacional, sempre a vejo passando pelas ruas 16, 19 e a principal do bairro Castelo Branco. (Marcieny Almeida)

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Primeiro que o contingente da Força Nacional em Cariacica é pequeno, o município é muito grande para pouco policial. Segundo que a Força Nacional só patrulha as principais avenidas de Cariacica. O que tem que ser feito é operações intensas dentro dos bairros. (Antonio Keith)

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Um carro ou dois da Força Nacional passando no Contorno a 100 km/h não protege ninguém. É necessário ficar dentro dos bairros perigosos, monitorar ônibus, e não ficar perto de lugares tranquilos ou fazendo o tour pelo Contorno. (Diana Ribeiro Vitoria)

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A cidade não tem indústrias, não tem infraestrutura, praticamente nada funciona direito. Péssima saúde, muitas escolas jogadas às traças… infelizmente é muita coisa errada só para a polícia consertar. (Emerson Zeferino)

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Não adianta nada encher a cidade toda de polícia se os problemas continuam. É como dar remédio para dor de cabeça para uma pessoa com câncer no cérebro. (Raphael Silva)

Cariacica sempre foi um município falido e violento. Fruto da péssima gestão de governos que só se preocuparam com os seus interesses pessoais de poder. Cariacica nunca teve um investimento digno em lazer, infraestrutura, projetos sociais, conscientização sobre planejamento familiar, educação. O investimento nessas áreas sempre foi ínfimo. O resultado é esse aí: crescimento de bairros periféricos de forma desordenada, adolescentes nas ruas aprendendo o que não presta, crianças com sexualidade precoce, violência alarmante etc. (Aron Marques)

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Boa pergunta! Será que não está na hora de mudar de tática e em vez de repressão investir na educação, como outros países fizeram e já comprovaram que deu certo? (Shirley Sakurada)

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O nome disso é ação sem inteligência. A Força Nacional gera um custo muito alto para o Estado e não serve de nada. (Jean Gladson)

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Porque falta escola, atenção aos jovens e criação de boas perspectivas para o futuro! (João Paulo Manhães Fernandes)

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Se quer resolver o problema, você dá educação, saúde, transporte, lazer, saneamento, o básico da dignidade. (Lucas Tristao)

Cariacica nunca teve um político menos pior. É sabido que esportes diminuem o número de jovens em situação de risco, mas não há sequer quadra pública em praças no município. Nada lá é pensado para o povo, simplesmente não tem ciclovia, quem tem bike tem que entrar na BR e disputar com as carretas. Os cidadãos têm que se unir e criar pressão sobre quem eles escolhem. E nessa eleição já vamos mudar os representantes, porque o vereador tem que mostrar serviço. (Gervasio Fernandes)

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De que adianta encher o município com homens armados até os dentes se o sistema do governo não vem com lazer, segurança, políticas públicas, cursos profissionalizantes? (Thiago Silva)

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A Força Nacional só enxuga gelo… (Felipe Carvalho)

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Por que? Porque a polícia quando prende tem audiência de custódia que solta. Resumindo: a polícia faz papel de palhaço, prende e solta. (Egmar Gomes)

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