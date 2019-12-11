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Campo Verde

Amigos são baleados enquanto passeavam de moto em Cariacica

Eles seguiam em uma moto Yamaha Fazer YS 250 azul quando foram abordados pelos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 11:20

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 11:20

Amigos são baleados enquanto passeavam de moto em Campo Verde, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Um motociclista e um jovem que estava na garupa foram baleados quando seguiam de moto no bairro Campo Verde, em Cariacica, às 21h20 desta terça-feira (10). Os dois foram socorridos. Os atiradores conseguiram fugir.
Os alvos eram dois amigos, sendo um rapaz de 18 e outro de 21 anos. As vítimas relataram à Polícia Civil que não sabem quem são os responsáveis pelos disparos. Eles seguiam em uma moto Yamaha Fazer YS 250 azul quando foram abordados pelos criminosos.
O rapaz de 18 anos foi atingido com dois tiros na perna esquerda. Já o amigo dele ficou ferido com dois tiros na região lombar e um na perna esquerda.

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Os dois foram socorridos para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permanecem sob escolta. De acordo com a polícia, o jovem de 21 anos já foi preso por receptação de produto furtado ou roubado.
A moto foi apreendida e levada para o pátio da Delegacia Regional de Cariacica. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Amigos são baleados enquanto passeavam de moto em Campo Verde, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

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