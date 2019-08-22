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Recebidos a tiros

Irmãos são baleados ao chegarem em bairro de Vila Velha

Eles foram atingidos na Rua Anhanguera, no bairro Cristóvão Colombo. O ataque é investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:59

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

22 ago 2019 às 06:59
22/08/19 - Polícia Civil faz perícia em carro atingido por tiros Crédito: Internauta/Via WhatsApp
Dois irmãos foram recebidos a tiros por traficantes ao passarem de carro pela Rua Anhanguera, no bairro Cristóvão Colombo, na tarde desta quarta-feira (21), em Vila Velha. Outras duas pessoas também estavam com os irmãos. 
De acordo com informações da Guarda Municipal, Cláudio Júnior de Souza Cândida, de 23 anos, estava em um Fiat Palio, de cor prata, acompanhado do irmão, da namorada, e de um amigo. Eles foram ao bairro para visitar parentes.
Irmãos são baleados ao chegarem em bairro de Vila Velha
> Chefe do tráfico acusado de mais de 10 assassinatos é preso em Vila Velha
As vítimas moram atualmente no bairro Santa Rita, no mesmo município, mas já foram moradoras de Cristóvão Colombo. Segundo testemunhas, quando estacionaram o carro na Rua Anhanguera, por volta das 12h, foram abordados por pelo menos dois bandidos armados. Eles reconheceram os irmãos e chegaram atirando contra o veículo.
Cláudio e o irmão foram baleados e os bandidos fugiram. O irmão de Cláudio saiu correndo do veículo e conseguiu pedir ajuda. Ele foi levado por moradores da região ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. Enquanto isso, Cláudio permaneceu no Fiat Palio e foi levado para o mesmo hospital em seu próprio carro.
A caminho da unidade hospitalar, eles encontraram uma viatura da Guarda Municipal, que fez a escolta do carro até o hospital Antônio Bezerra. Cláudio deu entrada no hospital, mas morreu momentos depois.
O irmão dele foi internado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O QUE DIZ A PM
Na tarde dessa quarta-feira (21), o Ciodes recebeu a informação de que no bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha, houve disparos de arma de fogo e um indivíduo havia sido baleado. De acordo com o solicitante, o autor do crime fugiu a pé.
Quando a equipe chegou ao local, populares informaram que duas pessoas haviam sido alvejadas e socorridas ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no entanto, uma das vítimas morreu no hospital. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

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