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Violência no ES

Três homens são baleados no bairro Planalto Serrano, na Serra

Entre as  vítimas está um adolescente de 17 anos, que foi atingido no  pé. Nenhum suspeito do crime foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 18:43

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 18:43

Homens baleados foram levados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Três homens foram baleados no início da tarde deste sábado (30), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 14h30, mas as circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas.   Nenhum suspeito foi preso até o momento. 
Uma das vítimas, de 17 anos, levou um tiro no pé e deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O segundo foi atingido de raspão na mão, mas fugiu do hospital antes que a polícia chegasse. Já o terceiro foi atingido na nádega e está internado no Hospital São Lucas, em Vitória.

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