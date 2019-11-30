Três homens são baleados no bairro Planalto Serrano, na Serra

Três homens foram baleados no início da tarde deste sábado (30), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 14h30, mas as circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Uma das vítimas, de 17 anos, levou um tiro no pé e deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O segundo foi atingido de raspão na mão, mas fugiu do hospital antes que a polícia chegasse. Já o terceiro foi atingido na nádega e está internado no Hospital São Lucas, em Vitória.