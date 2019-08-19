Quatro pessoas ficaram feridas durante show de forró, na Serra Crédito: Gabriela Ribeti/TV Gazeta

Serra. Todas as vítimas eram inocentes e estavam em um show de forró em um bar da Rua Presidente Dutra. O crime é uma das cinco tentativas de assassinato registradas na Grande Vitória em menos de 12 horas. Uma comerciante de 48 anos foi baleada na cabeça e outras três pessoas também ficaram feridas durante um tiroteio por volta das 22 horas deste domingo (18), no bairro Jardim Carapina, na. Todas as vítimas eram inocentes e estavam em um show de forró em um bar da Rua Presidente Dutra.

De acordo com informações de testemunhas, a atração começou a tocar por volta das 20h30. O local estava lotado. Às 22 horas, as pessoas que estavam no estabelecimento viram um criminoso armado correndo em direção a um homem que também estava a pé.

Your browser does not support the audio element. Comerciante leva tiro na cabeça e mais 3 são baleados na Serra

Na tentativa de ferir o rival, o bandido armado atirou diversas vezes, mas não conseguiu atingir o alvo,





que correu na direção do bar. Na hora dos disparos, houve tumulto e correria durante o show. Os tiros atingiram a comerciante na cabeça.

Ela foi socorrida para um hospital particular do município e, em seguida, foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, onde permanece internada. Um pedreiro de 62 anos que comemorava o aniversário na hora do crime ficou ferido na perna. Ele foi socorrido e passa bem.

DHPP) da Serra. Um homem de 42 anos e um adolescente de 17 anos também foram baleados. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa () da Serra.