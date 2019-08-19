Uma comerciante de 48 anos foi baleada na cabeça e outras três pessoas também ficaram feridas durante um tiroteio por volta das 22 horas deste domingo (18), no bairro Jardim Carapina, na Serra. Todas as vítimas eram inocentes e estavam em um show de forró em um bar da Rua Presidente Dutra. O crime é uma das cinco tentativas de assassinato registradas na Grande Vitória em menos de 12 horas.
De acordo com informações de testemunhas, a atração começou a tocar por volta das 20h30. O local estava lotado. Às 22 horas, as pessoas que estavam no estabelecimento viram um criminoso armado correndo em direção a um homem que também estava a pé.
Comerciante leva tiro na cabeça e mais 3 são baleados na Serra
Na tentativa de ferir o rival, o bandido armado atirou diversas vezes, mas não conseguiu atingir o alvo,
que correu na direção do bar. Na hora dos disparos, houve tumulto e correria durante o show. Os tiros atingiram a comerciante na cabeça.
Ela foi socorrida para um hospital particular do município e, em seguida, foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, onde permanece internada. Um pedreiro de 62 anos que comemorava o aniversário na hora do crime ficou ferido na perna. Ele foi socorrido e passa bem.
Um homem de 42 anos e um adolescente de 17 anos também foram baleados. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta