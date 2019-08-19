Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiroteio em show de forró

Comerciante leva tiro na cabeça e mais 3 são baleados na Serra

A mulher é dona de uma padaria da região de Jardim Carapina, onde o fato ocorreu, e está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves. As vítimas são inocentes, segundo a polícia

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 07:36

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

19 ago 2019 às 07:36
Quatro pessoas ficaram feridas durante show de forró, na Serra Crédito: Gabriela Ribeti/TV Gazeta
Uma comerciante de 48 anos foi baleada na cabeça e outras três pessoas também ficaram feridas durante um tiroteio por volta das 22 horas deste domingo (18), no bairro Jardim Carapina, na Serra. Todas as vítimas eram inocentes e estavam em um show de forró em um bar da Rua Presidente Dutra. O crime é uma das cinco tentativas de assassinato registradas na Grande Vitória em menos de 12 horas.
De acordo com informações de testemunhas, a atração começou a tocar por volta das 20h30. O local estava lotado. Às 22 horas, as pessoas que estavam no estabelecimento viram um criminoso armado correndo em direção a um homem que também estava a pé.
Comerciante leva tiro na cabeça e mais 3 são baleados na Serra
>Jovem de 15 anos é morto a tiros dentro de casa na Serra
Na tentativa de ferir o rival, o bandido armado atirou diversas vezes, mas não conseguiu atingir o alvo, 
 
que correu na direção do bar. Na hora dos disparos, houve tumulto e correria durante o show. Os tiros atingiram a comerciante na cabeça.
Ela foi socorrida para um hospital particular do município e, em seguida, foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, onde permanece internada. Um pedreiro de 62 anos que comemorava o aniversário na hora do crime ficou ferido na perna. Ele foi socorrido e passa bem.
Um homem de 42 anos e um adolescente de 17 anos também foram baleados. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados