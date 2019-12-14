Moradores de Cariacica reclamam de constantes assaltos em Campo Verde

Moradores de Campo Verde reclamam de constantes assaltos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Moradores do bairro Campo Verde, em Cariacica , reclamam de constantes assaltos na região e pedem por mais policiamento no bairro. Criminosos violentos, motoqueiros assaltando e até invasões a residências estão entre as principais reclamações. Procurada, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diariamente no local.

De acordo com uma moradora, que por medo de represálias preferiu não se identificar, os criminosos agem a qualquer hora do dia. Não tem horário. É de manhã, à tarde, à noite. Há uns dois meses, minha filha e as colegas dela foram seguidas de carro quando saíram da escola. A sorte é que eu moro próximo à escola, elas entraram logo. Meu filho também foi vítima de um assalto, disse.

CRIMINOSOS VIOLENTOS

Ainda segundo os moradores, o suspeitos são violentos e levam tudo o que conseguem das vítimas. Em um ponto de ônibus, por exemplo, pouca gente tem coragem de ficar sozinha. Para evitar outros crimes, eles preferem esperar pelo transporte em grupos.

As pessoas saem para trabalhar, eles pegam mochila, bolsa celular. Chegam com muita agressividade, disse uma moradora.

ROUBO EM RESIDÊNCIAS

As casas também estão sendo alvo dos criminosos. Os moradores contam que em algumas situações os suspeitos invadem residências e praticam os roubos. Em outras, eles primeiro se passam por funcionários de empresa, chamam os moradores e anunciam o assalto.

Estão assaltando nos pontos e também nas casas. Só na minha casa foram quatro bicicletas em uma noite só, disse a moradora.

ASSALTANTES EM MOTOS

Na última sexta-feira (13), dois adolescentes estavam caminhando em uma rua quando um motociclista passou por eles. Eles perceberam que poderia ser um assalto e começaram a andar um pouco mais rápido.

Mas motociclista retornou e outras duas motos também apareceram. Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram dois relógios e um celular.

RUAS DESERTAS

Para os moradores, as ruas desertas facilitam a ação dos assaltantes. Por causa do medo, muita gente prefere não sair de casa a pé. Quem mora no local afirma que falta de policiamento na região.

"Estou achando um descaso para a nossa região, porque não está tendo segurança", lamentou a moradora.

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