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Criminosos violentos

Moradores de Cariacica reclamam de constantes assaltos em Campo Verde

Criminosos violentos, motoqueiros assaltando e até invasões a residências estão entre as principais reclamações dos moradores de Campo verde. Procurada, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diariamente no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 19:26

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 19:26

Moradores de Campo Verde reclamam de constantes assaltos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Moradores do bairro Campo Verde, em Cariacica,  reclamam de constantes assaltos na região e pedem por mais policiamento no bairro. Criminosos violentos, motoqueiros assaltando e até invasões a residências estão entre as principais reclamações. Procurada, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diariamente no local.
De acordo com uma moradora, que por medo de represálias preferiu não se identificar, os criminosos agem a qualquer hora do dia. Não tem horário. É de manhã, à tarde, à noite. Há uns dois meses, minha filha e as colegas dela foram seguidas de carro quando saíram da escola. A sorte é que eu moro próximo à escola, elas entraram logo. Meu filho também foi vítima de um assalto, disse.

CRIMINOSOS VIOLENTOS

Ainda segundo os moradores, o suspeitos são violentos e levam tudo o que conseguem das vítimas. Em um ponto de ônibus, por exemplo, pouca gente tem coragem de ficar sozinha. Para evitar outros crimes, eles preferem esperar pelo transporte em grupos.

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As pessoas saem para trabalhar, eles pegam mochila, bolsa celular. Chegam com muita agressividade, disse uma moradora.

ROUBO EM RESIDÊNCIAS

As casas também estão sendo alvo dos criminosos. Os moradores contam que em algumas situações os suspeitos invadem residências e praticam os roubos. Em outras, eles primeiro se passam por funcionários de empresa, chamam os moradores e anunciam o assalto.
Estão assaltando nos pontos e também nas casas. Só na minha casa foram quatro bicicletas em uma noite só, disse a moradora.

ASSALTANTES EM MOTOS

Na última sexta-feira (13), dois adolescentes estavam caminhando em uma rua quando um motociclista passou por eles. Eles perceberam que poderia ser um assalto e começaram a andar um pouco mais rápido.
Mas motociclista retornou e outras duas motos também apareceram. Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram dois relógios e um celular.

RUAS DESERTAS

Para os moradores, as ruas desertas facilitam a ação dos assaltantes. Por causa do medo, muita gente prefere não sair de casa a pé. Quem mora no local afirma que falta de policiamento na região. 
"Estou achando um descaso para a nossa região, porque não está tendo segurança", lamentou a moradora.

POLÍCIA MILITAR

Procurada, a Polícia Militar disse que os PMs estão diariamente na região fazendo constantes operações e lembrou da importância de a população registrar boletim de ocorrência, já que o patrulhamento é reforçado nos locais que precisam.

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