Moradores de Cariacica reclamam de constantes assaltos em Campo Verde

Moradores do bairro Campo Verde, em Cariacica, reclamam de constantes assaltos na região e pedem por mais policiamento no bairro. Criminosos violentos, motoqueiros assaltando e até invasões a residências estão entre as principais reclamações. Procurada, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diariamente no local.
De acordo com uma moradora, que por medo de represálias preferiu não se identificar, os criminosos agem a qualquer hora do dia. Não tem horário. É de manhã, à tarde, à noite. Há uns dois meses, minha filha e as colegas dela foram seguidas de carro quando saíram da escola. A sorte é que eu moro próximo à escola, elas entraram logo. Meu filho também foi vítima de um assalto, disse.
CRIMINOSOS VIOLENTOS
Ainda segundo os moradores, o suspeitos são violentos e levam tudo o que conseguem das vítimas. Em um ponto de ônibus, por exemplo, pouca gente tem coragem de ficar sozinha. Para evitar outros crimes, eles preferem esperar pelo transporte em grupos.
As pessoas saem para trabalhar, eles pegam mochila, bolsa celular. Chegam com muita agressividade, disse uma moradora.
ROUBO EM RESIDÊNCIAS
As casas também estão sendo alvo dos criminosos. Os moradores contam que em algumas situações os suspeitos invadem residências e praticam os roubos. Em outras, eles primeiro se passam por funcionários de empresa, chamam os moradores e anunciam o assalto.
Estão assaltando nos pontos e também nas casas. Só na minha casa foram quatro bicicletas em uma noite só, disse a moradora.
ASSALTANTES EM MOTOS
Na última sexta-feira (13), dois adolescentes estavam caminhando em uma rua quando um motociclista passou por eles. Eles perceberam que poderia ser um assalto e começaram a andar um pouco mais rápido.
Mas motociclista retornou e outras duas motos também apareceram. Os suspeitos anunciaram o assalto e levaram dois relógios e um celular.
RUAS DESERTAS
Para os moradores, as ruas desertas facilitam a ação dos assaltantes. Por causa do medo, muita gente prefere não sair de casa a pé. Quem mora no local afirma que falta de policiamento na região.
"Estou achando um descaso para a nossa região, porque não está tendo segurança", lamentou a moradora.
POLÍCIA MILITAR
Procurada, a Polícia Militar disse que os PMs estão diariamente na região fazendo constantes operações e lembrou da importância de a população registrar boletim de ocorrência, já que o patrulhamento é reforçado nos locais que precisam.