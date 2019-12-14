Homem em situação de rua é agredido na frente de padaria em Vila Velha

Homem em situação de rua é agredido por segurança após pedir comida Crédito: Reprodução Google

Um homem em situação de rua foi agredido com um pedaço de madeira na frente de uma padaria, no Centro de Vila Velha , no início da manhã deste sábado (14). A PM afirmou que o agressor era segurança do local, já o estabelecimento nega. A vítima precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros . O suspeito fugiu do local e não foi encontrado pela Polícia Militar

De acordo com a PM, nesta manhã policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal no Centro de Vila Velha. A agressão aconteceu na Avenida Luciano das Neves.

"Segundo o chamado feito ao Ciodes, o segurança de uma padaria teria agredido com um pedaço de madeira um morador em situação de rua. Quando a equipe chegou ao local, não encontrou ninguém. Os militares conseguiram contato com o gerente do estabelecimento. Ele disse que não estava no local no momento do fato, por isso não poderia passar informações. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e o agressor não foi localizado", informou a PM, por nota.

DONO DE PADARIA DIZ QUE AGRESSÃO PARTIU DE CLIENTE

A reportagem de A Gazeta procurou Manoel Almeida, que é dono da padaria Jodima. Ele negou que a agressão tenha partido de um funcionário do estabelecimento e afirmou que o local, tradicional na região, não compactua com a violência.