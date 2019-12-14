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Maconha e crack

Homem é preso com drogas em van de serviço de saúde em Colatina

Com Antônio Francisco Simião da Silva, a polícia encontrou maconha, crack e dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade para prestar depoimento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 18:21

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 18:21

Homem é detido com drogas em van do serviço público de saúde de Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta
G1 ES  Um homem de 30 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (13), transportando drogas em uma van do serviço público de saúde de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Com Antônio Francisco Simião da Silva, a polícia encontrou maconha, crack e dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade para prestar depoimento.
De acordo com a polícia, a van voltava de Vitória após ter levado pacientes para realizar procedimentos médicos na capital.
Homem é detido com drogas em van do serviço público de saúde de Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O veículo foi parado em um posto da Polícia Rodoviária, em Colatina, após um denúncia. Os policiais revistaram os pertences do motorista e dos passageiros, encontrando as drogas com Antônio. Havia quatro buchas de maconha, uma pedra de crack e R$ 11.
Ele foi conduzido para a delegacia e a van liberada para seguir viagem. Procurada, a Polícia Civil não informou se ele foi preso ou liberado depois de prestar depoimento.

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