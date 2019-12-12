Carro de motorista de aplicativo é incendiado com ele dentro em Cariacica

Carro de motorista de aplicativo é queimado durante sequestro Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista de aplicativo de 29 anos foi sequestrado, teve parte do corpo queimado e foi baleado após aceitar uma corrida em Cariacica , na noite desta quarta-feira (11). O Fiat Uno dele foi totalmente incendiado. A vítima foi socorrida pelo Samu e está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Aos policiais militares, a vítima contou que recebeu um telefonema e aceitou uma corrida. Ele não informou o bairro onde pegaria os passageiros nem o destino da corrida. Ao chegar ao local, foi obrigado a entrar no imóvel e teve as mãos amarradas.

Após passar um tempo na casa, foi colocado dentro do porta-malas e levado até uma plantação de bananas no bairro Boa Vista, zona rural, em Cariacica . Segundo a versão contada pelo motorista à PM, os criminosos atearam fogo no veículo enquanto o motorista ainda estava no porta-malas.

Quando o fogo se alastrava, ele conseguiu fugir do compartimento, mas foi flagrado e baleado no peito, na barriga, coxa e cotovelo. Mesmo ferido, ele continuou correndo e se escondeu em meio à plantação.

Moradores viram o carro incendiado e acionaram a Polícia à 0h40 desta quinta-feira (12). Os militares não encontraram o motorista no local. O fogo já havia consumido todo o automóvel.

SOCORRO NO SÍTIO

Por volta de 5h, o motorista de aplicativo pediu socorro em um sítio da região, a cerca de 1 km de onde havia sido abandonado. Os donos do sítio acionaram o Samu e ele foi socorrido. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Uma produtora rural de 56 anos contou que estava trabalhando no sítio quando o motorista chegou ferido ao local. Para a mulher, o motorista contou que tinha sido assaltado e que os bandidos roubaram o celular, a carteira e o dinheiro dele.

"Ele disse 'dona, me socorre. Eu fui assaltado e estão tentando me matar. Me ajuda!'. Ele estava sem camisa, ensanguentado, com marcas de tiro pelo corpo e parte das mãos e braços queimados. Fiquei com muita pena dele, coitado" Produtora rural - Prestou socorro à vítima

Ela e o marido acolheram o rapaz e acionaram uma ambulância do Samu. Antes de ser socorrido, o motorista pediu um telefone emprestado e comunicou o crime à família. A mulher dele contou, via celular, que o marido é natural do Rio de Janeiro e ela é capixaba. Os dois têm um filho e moram juntos no Espírito Santo há cerca de cinco meses. Eles mudaram em busca de oportunidade de trabalho.

"Ele ficou mais de cinco horas escondido. Ele disse que os bandidos colocaram ele no porta-malas, jogaram álcool e gasolina e atearam fogo. Ele contou que nunca tinha orado tanto para não morrer. O que aconteceu com ele foi um milagre. Depois dessa, creio que Deus tenha um propósito na vida dele", disse a mulher que ajudou o motorista.