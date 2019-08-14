Ocorrência foi registrada na DHPP Crédito: Fernando Madeira

Cariacica, na noite da última terça-feira (13). Ele foi amarrado, amordaçado e jogado em um matagal por dois criminosos que fingiram ser passageiros. Mas os bandidos acabaram presos após a vítima acionar a polícia e informar que no carro roubado havia um rastreador em tempo real. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar em Vila Velha. Um motorista de aplicativo, de 36 anos, sofreu momentos de terror psicológico durante um assalto em, na noite da última terça-feira (13). Ele foi amarrado, amordaçado e jogado em um matagal por dois criminosos que fingiram ser passageiros. Mas os bandidos acabaram presos após a vítima acionar a polícia e informar que no carro roubado havia um rastreador em tempo real. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar em

De acordo com a polícia, era por volta das 20h30 quando o motorista recebeu acionamento pelo aplicativo para um suposto passageiro na região terminal de Campo Grande, Cariacica. Os dois homens entraram no veículo, com destino para Alzira Ramos, no mesmo município.

Ao chegarem no fim da corrida, os bandidos anunciaram o assalto. Eles ainda rodaram por algumas ruas do bairro enquanto roubavam os pertences da vítima. Por fim, amarraram e amordaçaram o motorista, que foi jogado pelos assaltantes em um matagal, na Estrada do Tanque, Zona Rural de Cariacica. Após todo o terror psicológico, os criminosos fugiram levando o carro da vítima, que não teve marca e modelo divulgados pela polícia.

Your browser does not support the audio element. Motorista de aplicativo é amarrado e amordaçado em assalto em Cariacica

Sozinho, o motorista conseguiu soltar-se e pedir ajuda a populares da região. A Polícia Militar foi acionada e o motorista contou aos militares que o veículo roubado possuía um rastreador de monitoramento em tempo real. Os PMs conseguiram identificar por onde os bandidos passavam, fizeram a perseguição e localizaram o carro na rua Armando de Abreu, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha

No bairro, os assaltantes foram interceptados e detidos pelos policiais militares. Os dois foram identificados como Aumir Alves de Oliveira Junior e Lucas Alves Souza, ambos com 24 anos. De acordo com a PM, com a dupla foi encontrada uma mochila da vítima com vários pertences pessoais. Os detidos afirmaram que um terceiro indivíduo participou da ação, planejando o crime. Porém, o suspeito não foi localizado.