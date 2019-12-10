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Serra

Motorista de aplicativo é preso após assaltar posto de combustível no ES

Anderson Franco Gomes, 31 anos, foi preso na casa dos pais dele, no bairro Nova Zelândia, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 13:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 13:46

Carro utilizado pelo motorista de aplicativo durante assalto Crédito: Isaac Ribeiro
O motorista de aplicativo Anderson Franco Gomes, 31 anos, foi preso suspeito de assaltar um posto de combustíveis em Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta terça-feira (10). O frentista do posto disse que o criminoso chegou ao local em um JAC 3 Turin prata às 2h20. Ele usava uma arma falsa.
 Como o carro estava sem a placa da frente, Anderson foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento na região. Ao ser questionado, ele explicou aos PMs que havia perdido a placa durante as chuvas, mas afirmou que estava providenciando outra. Os documentos do veículo estavam regulares e, então, os policiais o liberaram.
Quando os policiais foram embora, Anderson abasteceu R$ 200. No momento em que o frentista pegou a máquina de cartão de crédito para cobrar o produto, o suspeito apontou uma arma na direção dele e anunciou o assalto. Anderson roubou R$ 130 do frentista. Com a arma na mão, ele foi até uma mesa onde clientes tomavam cerveja,  roubou um celular e fugiu no carro.
Motorista de aplicativo foi levado para a 3ª Delegacia Regional, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro
O frentista disse que Anderson abastece no posto com frequência. Ele contou que acreditou quando o motorista de aplicativo garantiu aos policiais que a placa havia sido perdida com a chuva. Na hora da prisão, o carro foi localizado com a placa no lugar. Segundo o frentista, os militares encontraram uma ferramenta que teria sido usada para tirar a placa.
"Eu trabalho há seis meses nesse posto e nunca tinha sido assaltado na vida. Fico preocupado de trabalhar à noite, mas tenho dois filhos pequenos em casa e não posso parar de trabalhar"
Vítima rendida - Frentista

PERSEGUIÇÃO

A Polícia Militar foi acionada e prosseguiu para o bairro Nova Zelândia, na Serra, no endereço da mãe do suspeito. O nome dela constava no documento do veículo. Durante as buscas, o JAC 3 Turin foi flagrado em movimento na entrada do bairro. O motorista não obedeceu a ordem de parada e então os policiais atiraram contra o veículo.
Anderson continuou sendo perseguido e foi encontrado escondido na casa dos pais dele. O carro e a arma foram apreendidos e o suspeito foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Policia Civil informou que Anderson foi autuado em flagrante por roubo duas vezes e por posse de drogas para consumo próprio. Ele será encaminhado para o sistema prisional.

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MÃE VAI À DELEGACIA

A mãe de Anderson Franco Gomes, 31 anos, uma auxiliar de serviços gerais, de 56 anos, foi à delegacia onde o filho estava preso na manhã desta terça-feira (10). Ela disse que financiou o JAC 3 Turin para o filho. O veículo ainda está sendo pago por ele. O motorista de aplicativo trabalha no ramo há cinco meses. Antes, ele atuou como auxiliar de serviços gerais em empresas da Grande Vitória.
A mãe estava dormindo em casa, com o marido, quando os policiais militares chegaram na residência dela. Ao abrirem a porta, ela e o marido foram informados pelos militares que Anderson havia praticado um crime e que era procurado. Eles responderam que não sabiam do paradeiro do filho já há algum tempo. O motorista foi encontrado escondido em um cômodo.
"Meu filho nunca fez isso. Ontem à noite um homem foi lá em casa cobrar uma dívida, mas não sei o que era. Ele já teve problema com droga. Precisa ser internado. Acho que a prisão foi um livramento de Deus para ele não morrer"
Auxiliar de serviços gerais - Mãe de Anderson
Motorista de aplicativo foi levado para a 3ª Delegacia Regional, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

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