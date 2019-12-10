Grave acidente com morte interdita BR 262 em Conceição do Castelo

ATUALIZAÇÃO: a pista foi totalmente liberada às 17h30 desta terça-feira (10), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Uma pessoa morreu em um grave acidente na manhã desta terça-feira (10) na altura do quilômetro 119, da BR 262, em Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo. Três caminhões se envolveram na batida e a rodovia está interditada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos caminhões envolvidos estava carregado com ração e caiu em uma ribanceira. Nele estavam dois ocupantes, o motorista ficou ferido e o ajudante, identificado como Dian Rodrigues, faleceu no local. O condutor de outro caminhão, que transportava batatas, também teve ferimentos. Os motoristas dos dois caminhões foram socorridos para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
O condutor do terceiro caminhão não precisou ser socorrido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local orientando o trânsito e pede atenção aos motoristas que trafegam na região. Já são cerca de 10 quilômetros de engarrafamento. A carga de batata foi saqueada.
As informações sobre o acidente até o momento são de que o caminhão que transportava ração bateu na traseira do veículo que estava carregado com batata. Os dois seguiam sentido Vitória e atingiram um caminhão que trafegava sentido Belo Horizonte, transportando cevada.