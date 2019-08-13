Motorista de aplicativo é atingido com tiro na cabeça na Serra

Uber é abordado por bandidos Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, levou um tiro de raspão na cabeça enquanto realizava uma corrida de Manguinhos até Feu Rosa , na Serra . Ele estava com um casal dentro do carro, um homem de 60 anos e uma mulher de 55 anos. O fato ocorreu neste sábado (10), por volta das 12h30.

Segundo a Polícia Militar, ao menos dois bandidos tentaram abordar o motorista de aplicativo na Rua Macanaíba, em Feu Rosa. Ele estava num Uno vermelho e decidiu não parar o veículo, fazendo com que os bandidos reagissem. Um deles atirou na direção do carro.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que ouviu o barulho do tiro. “Parecia uma explosão. Cerca de 25 minutos depois, cheguei em casa e vi o mesmo carro parado na frente da minha casa e logo pensei que tinha acontecido alguma coisa, que tinha invadido nossa casa. Aí descobri o que tinha acontecido. Acho que o motorista foi abordado, perseguido e então levou o tiro”, disse.

Tiro

O tiro atingiu a porta de trás do veículo, jogando estilhaços na passageira e acertando de raspão a cabeça do motorista. Ele ainda seguiu viagem até a Rua Copo de Leite e, em seguida, saiu do carro e foi andando até a um próximo a um bar na rua Jacarandá.

As pessoas que estavam no local levaram ele para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O casal passa bem.

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, diz que a criminalidade tem dificultado a vida dos motoristas de aplicativos.