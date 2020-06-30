Governo federal prorroga atuação da Força Nacional em Cariacica

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, por mais 180 dias, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Espírito Santo, e nos Estados de Goiás e Pernambuco, no âmbito do Projeto Em Frente Brasil, de combate à criminalidade. A portaria de prorrogação foi publicada na última quarta-feira (24) no Diário Oficial da União. O novo prazo vai de 25 de junho a 21 de dezembro deste ano e poderá ser prorrogado.
No Espírito Santo, as atividades estão concentradas em Cariacica. Os agentes trabalham no apoio às forças de segurança local, em ações de policiamento ostensivo e para a preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio.
As operações terão o apoio logístico dos estados e municípios envolvidos e o número de agentes a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
EM FRENTE BRASIL
O Projeto Em Frente Brasil foi lançado em agosto do ano passado e tem como foco o combate a crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. Além da redução dos índices de criminalidade no curto prazo, o projeto tem o objetivo de desenvolver um conjunto de ações de políticas públicas em outras áreas, para reduzir as vulnerabilidades sociais que estão na causa dos altos indicadores de violência nessas regiões.
Com informações da Agência Brasil