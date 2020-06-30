Governo federal prorroga atuação da Força Nacional em Cariacica

Força Nacional de Segurança Pública vai continuar em Cariacica até dezembro Crédito: João Dijorge

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, por mais 180 dias, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Espírito Santo, e nos Estados de Goiás e Pernambuco, no âmbito do Projeto Em Frente Brasil, de combate à criminalidade. A portaria de prorrogação foi publicada na última quarta-feira (24) no Diário Oficial da União. O novo prazo vai de 25 de junho a 21 de dezembro deste ano e poderá ser prorrogado.

No Espírito Santo, as atividades estão concentradas em Cariacica. Os agentes trabalham no apoio às forças de segurança local, em ações de policiamento ostensivo e para a preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio.

As operações terão o apoio logístico dos estados e municípios envolvidos e o número de agentes a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

EM FRENTE BRASIL

O Projeto Em Frente Brasil foi lançado em agosto do ano passado e tem como foco o combate a crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. Além da redução dos índices de criminalidade no curto prazo, o projeto tem o objetivo de desenvolver um conjunto de ações de políticas públicas em outras áreas, para reduzir as vulnerabilidades sociais que estão na causa dos altos indicadores de violência nessas regiões.