Guarda Municipal de Viana começa a atuar nesta terça-feira

Guarda Municipal começa a atuar nas ruas em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Esta terça-feira (30) marca o primeiro dia de trabalho da Guarda Municipal de Viana . A primeira operação da equipe, formada por 29 agentes, é um trabalho de educação no trânsito que acontece em Marcílio de Noronha, durante a manhã, e em outros bairros da cidade durante o dia. Depois de sete meses de treinamento, os agentes estão capacitados para irem às ruas do município, segundo a prefeitura.

De acordo com o Secretário Municipal de Defesa Social, Ledir Porto, a Guarda era um sonho antigo dos moradores de Viana. "Ela vai atuar em várias frentes: integrada com a Polícia Militar no combate ao crime e a violência, a Guarda vai atuar no trânsito da cidade e na ordem pública. A Guarda era um sonho da comunidade de Viana, que hoje se torna uma realidade depois de um esforço muito grande, mesmo diante dessa pandemia", afirmou o secretário em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Em tempo de pandemia de Covid-19 , a Guarda Municipal vai ajudar também na fiscalização, para que as regras estabelecidas pelo município sejam cumpridas. "A Guarda vai atuar também nas crises da cidade. Estamos vivendo a pandemia da Covid-19, ela vai atuar fortemente no combate a essa pandemia com o Corpo de Bombeiros. Vamos integrar com todas as forças de segurança para trazer segurança e qualidade de vida para os moradores de Viana", explicou Porto.

GUARDA ARMADA

Segundo Porto, os agentes fizeram treinamento com a Guarda Municipal de Vitória e vão atuar armados. "É uma Guarda armada. Eles foram treinados, fizeram prova de tiro. Ainda não estão com as pistolas .40, mas com armas não letais nesse primeiro momento. Logo estarão com armas letais para fazer enfrentamento ao crime, caso seja necessário", assegurou.

Guarda Municipal de Viana vai atuar armada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A prefeitura ainda pode contratar outros 20 agentes para compor a Guarda Municipal, que vai atuar em todo o município. "Vale a pena manter. Vamos ter um custo entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, considerando o custo com combustível e manutenção das viaturas. Mas a população clamava por essa Guarda, por segurança", concluiu Porto.