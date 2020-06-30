Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança e trânsito

Guarda Municipal de Viana começa a atuar nesta terça-feira

Primeira operação, de educação no trânsito, acontece na manhã desta terça-feira (30) no bairro Marcílio de Noronha, e durante o dia nos demais bairros. Ao todo, 29 agentes integram a primeira equipe formada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 10:40

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 10:40

Guarda Municipal começa a atuar nas ruas em Viana
Guarda Municipal começa a atuar nas ruas em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Esta terça-feira (30) marca o primeiro dia de trabalho da Guarda Municipal de Viana. A primeira operação da equipe, formada por 29 agentes, é um trabalho de educação no trânsito que acontece em Marcílio de Noronha, durante a manhã, e em outros bairros da cidade durante o dia. Depois de sete meses de treinamento, os agentes estão capacitados para irem às ruas do município, segundo a prefeitura.
De acordo com o Secretário Municipal de Defesa Social, Ledir Porto, a Guarda era um sonho antigo dos moradores de Viana. "Ela vai atuar em várias frentes: integrada com a Polícia Militar no combate ao crime e a violência,  a Guarda vai atuar no trânsito da cidade e na ordem pública. A Guarda era um sonho da comunidade de Viana, que hoje se torna uma realidade depois de um esforço muito grande, mesmo diante dessa pandemia", afirmou o secretário em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Em tempo de pandemia de Covid-19, a Guarda Municipal vai ajudar também na fiscalização, para que as regras estabelecidas pelo município sejam cumpridas. "A Guarda vai atuar também nas crises da cidade. Estamos vivendo a pandemia da Covid-19, ela vai atuar fortemente no combate a essa pandemia com o Corpo de Bombeiros. Vamos integrar com todas as forças de segurança para trazer segurança e qualidade de vida para os moradores de Viana", explicou Porto.

GUARDA ARMADA

Segundo Porto, os agentes fizeram treinamento com a Guarda Municipal de Vitória e vão atuar armados. "É uma Guarda armada. Eles foram treinados, fizeram prova de tiro. Ainda não estão com as pistolas .40, mas com armas não letais nesse primeiro momento. Logo estarão com armas letais para fazer enfrentamento ao crime, caso seja necessário", assegurou.
Guarda Municipal começa a atuar nas ruas em Viana
Guarda Municipal de Viana vai atuar armada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A prefeitura ainda pode contratar outros 20 agentes para compor a Guarda Municipal, que vai atuar em todo o município. "Vale a pena manter. Vamos ter um custo entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, considerando o custo com combustível e manutenção das viaturas. Mas a população clamava por essa Guarda, por segurança", concluiu Porto.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Contribuinte pode enviar declaração do IR incompleta para evitar multa

Assalto a lotérica termina com dois suspeitos mortos em Cariacica

Frente fria que se forma com ciclone no Sul do país avança para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados