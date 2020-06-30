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Bairro Bela Aurora

Assalto a lotérica termina com dois suspeitos mortos em Cariacica

De acordo com informações da TV Gazeta, um policial à paisana estava próximo ao estabelecimento e disparou contra os suspeitos. Um ainda conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 08:50
Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos
Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dois homens foram mortos durante um assalto a uma casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (30). O crime aconteceu quando o estabelecimento estava sendo aberto.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, três suspeitos tentaram roubar a casa lotérica no momento em que ela estava sendo aberta. Um policial à paisana que estava no local disparou contra eles e dois foram mortos. Um terceiro conseguiu fugir e teria levado consigo um malote de dinheiro.

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Equipes da Polícia Militar estão realizando buscas no bairro Bela Aurora e região atrás deste suspeito que teria conseguido fugir com uma quantia de dinheiro ainda não informada.
O local onde aconteceu o assalto e as mortes dos suspeitos está isolado. A Polícia Militar faz o atendimento da ocorrência.

POLÍCIA MILITAR 

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, por nota, que três indivíduos assaltaram a lotérica na manhã desta terça-feira (30) e que, no momento da fuga, eles se deparam com um policial militar de folga, que estacionava o carro próximo ao local. De acordo com a PM, o policial deu voz de prisão aos suspeitos que atiraram contra o militar. Neste momento, o policial revidou, dois indivíduos foram baleados e morreram no local. O terceiro conseguiu fugir com um malote de dinheiro que não teve a quantia informada. Confira a nota na íntegra:
"Nesta manhã (30), três indivíduos assaltaram uma casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica. No momento da fuga, eles se depararam com um policial militar de folga que estava estacionando seu carro na via. Ele deu voz de prisão aos suspeitos que atiraram contra o policial. A injusta agressão foi revidada e dois indivíduos foi baleados. Eles morreram no local. O terceiro conseguiu fugir com um malote com quantia em espécie não informada", diz a nota.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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