Grupo suspeito de cometer série de assaltos é preso em Vila Velha

Do G1 ES

Objetos apreendidos e recuperados com grupo preso pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Sete suspeitos, entre eles três menores, foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha , na Grande Vitória, na noite desta quarta-feira (17). Eles são suspeitos de praticar uma série de roubos que vinham ocorrendo na cidade nos últimos dois dias, incluindo um assalto a funcionários e clientes de um motel.

Segundo a Guarda, as prisões aconteceram após dois dos suspeitos, de 14 e 16 anos de idade, roubarem duas mulheres na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã. Elas foram abordadas pelos adolescentes no momento em que desceram de um prédio para pagar um lanche.

Após os adolescentes fugirem em uma moto, a Guarda foi acionada pelo pai de uma das vítimas, que é policial militar. Cerca de 20 minutos após o crime, os jovens foram perseguidos e detidos pelos agentes no bairro Gaivotas. Os suspeitos indicaram uma casa no bairro Barramares, onde outros cinco suspeitos foram encontrados, além de objetos roubados.

SEQUÊNCIA DE ROUBOS

Segundo a Guarda Municipal, o assalto às duas mulheres em Itapuã havia sido o último de uma série de roubos que o grupo vinha praticando ao longo dos últimos dois dias. O primeiro deles ocorreu na noite da última terça (16), na Avenida Leste-Oeste, que liga Cariacica a Vila Velha. Na ocasião, criminosos roubaram a moto de um entregador de lanches e passaram a utilizar o veículo para praticar os demais crimes.

Já na madrugada de quarta (17), eles invadiram um motel na Rodovia Darly Santos, utilizando duas motos e um carro. "Eles entraram em quartos vazios e roubaram televisões. Dos clientes e funcionários, eles roubaram celulares, relógio, dinheiro e cordão", disse um dos agentes da Guarda Municipal que participou da prisão.

Ainda na quarta (17), mas já durante o dia, dois criminosos assaltaram uma mulher em Itapuã. Eles se aproximaram em uma moto, exigiram que a vítima entregasse o celular e fugiram. A Guarda Municipal suspeita que eles sejam os mesmos que assaltaram as duas mulheres também em Itapuã horas mais tarde.

Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Entre o material que foi encontrado na casa, em Barramares, estão duas televisões, três armas falsas, cerca de 10 celulares, dinheiro e relógios.

"AMEAÇOU ATIRAR NA MINHA CABEÇA"

Uma pedagoga de 25 anos, que prefere não se identificar, foi uma das vítimas do último assalto, em Itapuã. Ela esteve na Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento e contou que um dos adolescentes ameaçou matá-la.

"Eu e minha amiga pedimos um lanche e, quando o motoboy chegou, nós descemos. Assim que a gente começou a efetuar o pagamento, nós fomos rendidas pelos dois. Um desceu da moto e o outro não. Eles pediram os nossos pertences, estavam muito nervosos. Eu me assustei e não entreguei o celular. Ele então apontou a arma para a minha cabeça e disse: 'eu vou atirar na sua cabeça, eu vou acabar com você'", contou.