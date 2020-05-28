Guarda apreende adolescentes de 13 anos após assalto a ônibus em Vila Velha

Arma falsa encontrada com adolescentes infratores Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

A pouca idade não impediu que dois adolescentes de 13 anos assaltassem uma passageira em um ônibus em Vila Velha . Para agir, a dupla usou uma arma falsa, encostou o objeto nas costas de uma passageira e roubou o celular dela. A vítima pediu ajuda da Guarda Municipal, que realizou buscas e encontrou e apreendeu os assaltantes.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, os agentes estavam em patrulhamento preventivo próximo ao Terminal de São Torquato quando foram abordados por uma mulher, que contou ter sido assaltada por dois criminosos dentro de um ônibus.

A vítima relatou que, durante a ação, um assaltante encostou uma arma nas costas dela, enquanto o outro roubou o seu celular. Assim que o ônibus parou, a dupla fugiu. A passageira completou que, nesse momento, conseguiu ver que um dos criminosos estava com uma blusa de frio preta.

A equipe da Guarda Municipal iniciou as buscas pelos assaltantes e viu dois adolescentes com as mesmas características passadas pela vítima. Ao perceberem que seriam abordados, um deles jogou o celular em um matagal ao lado de uma linha de trem, onde há um valão. Os dois foram revistados e com o menor que jogou o aparelho havia uma arma falsa na cintura.

APÓS APREENSÃO, ASSALTANTES INICIAM BRIGA

A passageira foi ao local da abordagem e reconheceu os dois menores. Foi dada voz de apreensão aos adolescentes, que iniciaram uma briga  um passou a culpar o outro  e chegaram, inclusive, a partir para agressão física. Por isso, os agentes contam que foi necessário algemá-los. Já dentro da viatura, a dupla voltou a se agredir e os agentes disseram ter usado spray de pimenta para tentar conter os dois.

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