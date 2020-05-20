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Agredidos pela população

Suspeitos são presos após tentativas frustradas de assalto em Vila Velha

Nas duas ocasiões, uma em Alvorada e outra na Rodovia Darly Santos, os homens acabaram sendo agredidos por populares após tentarem assaltar moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:25

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:25

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Três homens foram presos por roubo após serem agredidos por populares em duas tentativas frustradas de assalto em Vila Velha. Os fatos aconteceram em locais diferentes nesta terça-feira (19), de acordo com informações da TV Gazeta.
Anteriormente informado como registrado em Terra Vermelha, o primeiro caso aconteceu no bairro Alvorada, segundo a Polícia Militar. Um suspeito invadiu um lava jato e roubou o celular de um funcionário. No momento em que fugia, de bicicleta, o dono do local chegou de moto e foi atrás do suspeito com a moto, o atropelou e começou a gritar que o homem era um ladrão.
A partir daí, várias pessoas apareceram e começaram a bater no suspeito, com socos e chutes. A polícia foi chamada, levou o suspeito para o hospital, e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde ele foi autuado por roubo e encaminhado para o presídio.
Por nota, a PM informou que o caso anteriormente citado em Terra Vermelha, ocorreu no bairro Alvorada, de acordo com o boletim de ocorrência. A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido detido por populares após invadir um estabelecimento comercial e roubar um celular de um funcionário, em posse de uma arma de fogo. O criminoso evadiu-se em uma bicicleta e foi perseguido pelo proprietário do estabelecimento em uma motocicleta, que veio a colidir contra o suspeito, que foi contido por populares. Devido às escoriações sofridas, o indivíduo foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia Regional, completou.
E reforçou a orientação de que não se deve reagir a assaltos. "A Polícia Militar orienta para que as vítimas nunca reajam a assaltos. Em caso de ocorrência em andamento, uma viatura deve ser sempre a acionada via Ciodes (190). Quando não há detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia, para que os casos sejam investigados".
A Polícia Civil informou que o suspeito detido no bairro Alvorada foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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TENTATIVA NA DARLY SANTOS

O segundo caso aconteceu na Rodovia Darly Santos, também no município. Um auxiliar administrativo que estava indo para o trabalho foi abordado por um homem, que apontou uma arma, pedindo o celular da vítima. Ele entregou o aparelho, mas neste momento, a arma do suspeito caiu e o rapaz percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo.
Então, ele decidiu lutar com o assaltante. Outras pessoas apareceram, e o suspeito também acabou sendo agredido com muitos socos e chutes. Uma viatura da Guarda Municipal, que passava pelo local, levou o homem ao hospital e depois o encaminhou à Delegacia Regional de Vila Velha. Este também foi autuado por roubo e levado para o presídio. Posteriormente, a Polícia Civil informou que dois homens foram presos nesta ocorrência.
 A Polícia Civil informou que dois homens, de 31 e 43 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado por concurso de agentes e também encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. 
Sobre o caso na Darly Santos, a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Vila Velha enviou o Boletim Unificado para a reportagem. Nele consta a descrição do fato, apontando que apenas um suspeito foi detido. No hospital, este suspeito informou um nome, mas, posteriormente, já no DPJ, foi descoberto que ele estava mentindo e apurada a real identidade do mesmo. A Polícia Civil foi novamente acionada para detalhar a autuação do segundo suspeito neste caso e, até as 12h40, a resposta não foi recebida.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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