Suspeitos são presos após tentativas frustradas de assalto em Vila Velha

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta. Três homens foram presos por roubo após serem agredidos por populares em duas tentativas frustradas de assalto em Vila Velha . Os fatos aconteceram em locais diferentes nesta terça-feira (19), de acordo com informações da

Anteriormente informado como registrado em Terra Vermelha, o primeiro caso aconteceu no bairro Alvorada, segundo a Polícia Militar. Um suspeito invadiu um lava jato e roubou o celular de um funcionário. No momento em que fugia, de bicicleta, o dono do local chegou de moto e foi atrás do suspeito com a moto, o atropelou e começou a gritar que o homem era um ladrão.

A partir daí, várias pessoas apareceram e começaram a bater no suspeito, com socos e chutes. A polícia foi chamada, levou o suspeito para o hospital, e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde ele foi autuado por roubo e encaminhado para o presídio.

Por nota, a PM informou que o caso anteriormente citado em Terra Vermelha, ocorreu no bairro Alvorada, de acordo com o boletim de ocorrência. A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido detido por populares após invadir um estabelecimento comercial e roubar um celular de um funcionário, em posse de uma arma de fogo. O criminoso evadiu-se em uma bicicleta e foi perseguido pelo proprietário do estabelecimento em uma motocicleta, que veio a colidir contra o suspeito, que foi contido por populares. Devido às escoriações sofridas, o indivíduo foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia Regional, completou.

E reforçou a orientação de que não se deve reagir a assaltos. "A Polícia Militar orienta para que as vítimas nunca reajam a assaltos. Em caso de ocorrência em andamento, uma viatura deve ser sempre a acionada via Ciodes (190). Quando não há detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia, para que os casos sejam investigados".

A Polícia Civil informou que o suspeito detido no bairro Alvorada foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

TENTATIVA NA DARLY SANTOS

O segundo caso aconteceu na Rodovia Darly Santos, também no município. Um auxiliar administrativo que estava indo para o trabalho foi abordado por um homem, que apontou uma arma, pedindo o celular da vítima. Ele entregou o aparelho, mas neste momento, a arma do suspeito caiu e o rapaz percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo.

Então, ele decidiu lutar com o assaltante. Outras pessoas apareceram, e o suspeito também acabou sendo agredido com muitos socos e chutes. Uma viatura da Guarda Municipal, que passava pelo local, levou o homem ao hospital e depois o encaminhou à Delegacia Regional de Vila Velha. Este também foi autuado por roubo e levado para o presídio. Posteriormente, a Polícia Civil informou que dois homens foram presos nesta ocorrência.

A Polícia Civil informou que dois homens, de 31 e 43 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado por concurso de agentes e também encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Sobre o caso na Darly Santos, a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Vila Velha enviou o Boletim Unificado para a reportagem. Nele consta a descrição do fato, apontando que apenas um suspeito foi detido. No hospital, este suspeito informou um nome, mas, posteriormente, já no DPJ, foi descoberto que ele estava mentindo e apurada a real identidade do mesmo. A Polícia Civil foi novamente acionada para detalhar a autuação do segundo suspeito neste caso e, até as 12h40, a resposta não foi recebida.