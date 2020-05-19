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Suspeitos detidos

Roubo de carro termina em perseguição e acidente em Vila Velha

Dois homens renderam um morador que guardava o carro na garagem de casa no bairro Aribiri na noite desta segunda, mas acabaram perseguidos pelo irmão da vítima e alcançados pela Guarda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 08:41

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:41

Agentes da Guarda Municipal tiveram ação efetiva para recuperar o carro roubado
Agentes da Guarda Municipal tiveram ação efetiva para recuperar o carro roubado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma família do bairro Aribiri, em Vila Velha, passou por momentos de apuros na noite desta segunda-feira (18). Por volta das 18 horas, criminosos abordaram um morador que manobrava o carro, um Polo sedan, para guardá-lo na garagem de casa.
O roubo do veículo, entretanto, acabou frustrado para a dupla que realizou a abordagem. Isso porque, na fuga, os criminosos foram perseguidos de moto pelo irmão da vítima, que ainda conseguiu avisar agentes da Guarda Municipal do roubo do automóvel. Na tentativa de levaram o Polo, a dupla ainda acabou batendo com o veículo em uma casa.
Roubo de carro termina em perseguição e acidente em Vila Velha

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Um dos integrantes da força do município que ajudou na perseguição foi o agente Fabrício. Ele explicou como ocorreu a abordagem e roubo do carro e também como a Guarda foi acionada.
"Segundo o próprio morador que teve o carro levado, ele foi abordado na entrada da garagem por dois homens e foi ameaçado com uma faca. O irmão dele presenciou a ação e de moto começou a perseguir o carro. Quando ele passava pela (Avenida Carlos) Lindenberg, avistou uma viatura da Guarda Municipal, que de prontidão atendeu ao pedido. A perseguição só terminou quando o carro bateu em uma casa no bairro São Torquato", explicou.
A frente do polo roubado pelos criminosos ficou bastante danificada
A frente do Polo roubado pelos criminosos ficou danificada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após baterem no muro da residência, os dois homens foram detidos e encaminhados à delegacia sem ferimentos aparentes.
Dupla rouba carro e bate em casa na fuga em Vila Velha
Dupla rouba carro e bate em casa na fuga em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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