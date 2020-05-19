Agentes da Guarda Municipal tiveram ação efetiva para recuperar o carro roubado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma família do bairro Aribiri, em Vila Velha , passou por momentos de apuros na noite desta segunda-feira (18). Por volta das 18 horas, criminosos abordaram um morador que manobrava o carro, um Polo sedan, para guardá-lo na garagem de casa.

O roubo do veículo, entretanto, acabou frustrado para a dupla que realizou a abordagem. Isso porque, na fuga, os criminosos foram perseguidos de moto pelo irmão da vítima, que ainda conseguiu avisar agentes da Guarda Municipal do roubo do automóvel. Na tentativa de levaram o Polo, a dupla ainda acabou batendo com o veículo em uma casa.

Your browser does not support the audio element. Roubo de carro termina em perseguição e acidente em Vila Velha

Um dos integrantes da força do município que ajudou na perseguição foi o agente Fabrício. Ele explicou como ocorreu a abordagem e roubo do carro e também como a Guarda foi acionada.

"Segundo o próprio morador que teve o carro levado, ele foi abordado na entrada da garagem por dois homens e foi ameaçado com uma faca. O irmão dele presenciou a ação e de moto começou a perseguir o carro. Quando ele passava pela (Avenida Carlos) Lindenberg, avistou uma viatura da Guarda Municipal, que de prontidão atendeu ao pedido. A perseguição só terminou quando o carro bateu em uma casa no bairro São Torquato", explicou.

A frente do Polo roubado pelos criminosos ficou danificada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após baterem no muro da residência, os dois homens foram detidos e encaminhados à delegacia sem ferimentos aparentes.