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Sejus

Morte de detento que cumpria pena em Vila Velha será investigada

Segundo a Sejus, detento foi vítima de agressão dentro da cela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 20:22

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 20:22

Prisão
Morte de detento de 25 anos ocorreu na última sexta-feira Crédito: Dione Silva de Castro | Arquivo
A polícia vai investigar a morte de um detento que cumpria pena em regime fechado no Presídio Estadual de Vila Velha. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que a vítima foi agredida dentro da cela, socorrida, mas acabou morrendo na noite da última sexta-feira (15).
Apesar de a Sejus informar que o detento foi vítima de agressão, o corpo de Leonardo Silva Gonçalves, 25 anos, foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória, e não para o Departamento Médico Legal (DML), quando há suspeita de morte violenta.
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Até o início da tarde deste domingo (18), a família de Leonardo não havia conseguido liberar o corpo dele. Ainda não temos o laudo com a causa da morte. Disseram no SVO que foi morte natural. Fiz o reconhecimento dele, mas mostraram apenas a cabeça dele e tinha um machucado, afirmou Elionara Silva Gonçalves, 27 anos, irmã do rapaz.
Ela e outros familiares procuraram o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde afirmam terem registrado um boletim de ocorrência exigindo a autópsia do corpo.
Em nota, a assessoria da Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que não tem informações sobre este caso específico uma vez que, aos fins de semana, feriados e ponto facultativo, só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias.
A advogada da família de Leonardo, Paloma Gasiglia, afirmou à reportagem que vai tomar providências para a apuração do caso. Queremos que seja investigada a causa da morte. Estamos falando sobre uma pessoa que estava custodiada, é uma vida que estava sob um aparato de segurança. Leonardo havia perdido a liberdade por cometer crime e não pode ter o direito da vida perdido", pontuou.

O QUE DIZ A SEJUS

"A Secretaria da Justiça esclarece que na noite da sexta-feira, após registro de ocorrência em uma galeria da unidade, o corpo operacional de plantão retirou um interno desacordado da cela. Ele foi prontamente socorrido, mas foi a óbito. Durante levantamentos preliminares feitos pela equipe da Sejus, alguns presos relataram que o interno sofreu agressão em cela, o que será verificado pela autoridade policial competente."

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