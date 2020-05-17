Morte de detento que cumpria pena em Vila Velha será investigada

Morte de detento de 25 anos ocorreu na última sexta-feira Crédito: Dione Silva de Castro | Arquivo

A polícia vai investigar a morte de um detento que cumpria pena em regime fechado no Presídio Estadual de Vila Velha . A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que a vítima foi agredida dentro da cela, socorrida, mas acabou morrendo na noite da última sexta-feira (15).

Apesar de a Sejus informar que o detento foi vítima de agressão, o corpo de Leonardo Silva Gonçalves, 25 anos, foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória, e não para o Departamento Médico Legal (DML), quando há suspeita de morte violenta.

Até o início da tarde deste domingo (18), a família de Leonardo não havia conseguido liberar o corpo dele. Ainda não temos o laudo com a causa da morte. Disseram no SVO que foi morte natural. Fiz o reconhecimento dele, mas mostraram apenas a cabeça dele e tinha um machucado, afirmou Elionara Silva Gonçalves, 27 anos, irmã do rapaz.

Ela e outros familiares procuraram o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde afirmam terem registrado um boletim de ocorrência exigindo a autópsia do corpo.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que não tem informações sobre este caso específico uma vez que, aos fins de semana, feriados e ponto facultativo, só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias.

A advogada da família de Leonardo, Paloma Gasiglia, afirmou à reportagem que vai tomar providências para a apuração do caso. Queremos que seja investigada a causa da morte. Estamos falando sobre uma pessoa que estava custodiada, é uma vida que estava sob um aparato de segurança. Leonardo havia perdido a liberdade por cometer crime e não pode ter o direito da vida perdido", pontuou.

O QUE DIZ A SEJUS