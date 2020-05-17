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Sul do ES

Mãe denuncia companheiro por abusar da filha de 13 anos em Itapemirim

A polícia foi acionada e o suspeito encaminhado à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 18:59

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 18:59

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
A mãe de uma adolescente de 13 anos denunciou à polícia que a filha foi abusada sexualmente na noite deste sábado (16) pelo padrasto, no interior do município de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. A mãe da menina denunciou o companheiro ao flagrar o abuso.
Segundo informações da mãe da adolescente à Polícia Militar, ela chegava em casa para chamar o companheiro para ir num churrasco na localidade. 
A PM foi chamada e deteve o suspeito até a delegacia de plantão regional, em Itapemirim. Sobre a detenção do suspeito, em nota, a Polícia Civil informou que durante finais de semana, feriados e ponto facultativos a assessoria só tem acesso as ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias e, portanto, não poderiam informar sobre o fato. 

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