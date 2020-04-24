Estado tem maior número de casos de estupros dos últimos cinco anos

As ocorrências de estupro
contra mulheres, crianças e adolescentes têm aumentado no Espírito Santo. Dados consolidados de abril do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), que finalmente reuniram as ocorrências completas de 2019 de todo o Brasil, apontam que o Estado registrou 595 ocorrências de violência sexual, o maior índice no período entre 2015 e o ano passado. Trata-se de um aumento de 23,7% ante 2018, quando 481 crimes dessa natureza foram notificados.
Ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo teve 404 ocorrências em 2015; 390, em 2016; 405, em 2017. E 481, em 2018;
Por sua vez, os números de furtos e roubos de veículos
tiveram uma queda de 21,75% no Estado. Em 2018, foram 8.881. Já no ano passado, 6.949. Setembro de 2019 foi o mês com menos crimes contra o patrimônio desse tipo, com 204 ocorrências.