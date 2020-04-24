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Leonel Ximenes

Estado tem maior número de casos de estupros dos últimos cinco anos

Foram  595 ocorrências de violência sexual no Estado no ano passado; índice é de 14,98 por grupo de 100 mil pessoas

Públicado em 

24 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Por medo ou vergonha, muitas vítimas não denunciam os crimes sexuais
Por medo ou vergonha, muitas vítimas não denunciam os crimes sexuais Crédito: Divulgação
As ocorrências de estupro contra mulheres, crianças e adolescentes têm aumentado no Espírito Santo. Dados consolidados de abril do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), que finalmente reuniram as ocorrências completas de 2019 de todo o Brasil, apontam que o Estado registrou 595 ocorrências de violência sexual, o maior índice no período entre 2015 e o ano passado. Trata-se de um aumento de 23,7% ante 2018, quando 481 crimes dessa natureza foram notificados.
Para se ter noção da gravidade da quantidade dos delitos: a cada 100 mil pessoas do Estado, 14,98 delas foram vítimas do estupro. O número ainda pode ser maior, em razão de diversos casos serem subnotificados, haja vista que algumas vítimas têm vergonha ou medo de denunciar.o crime.

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Ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo teve 404 ocorrências em 2015; 390, em 2016; 405, em 2017. E 481, em 2018;

CAI ÍNDICE DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS EM 2019

Por sua vez, os números de furtos e roubos de veículos tiveram uma queda de 21,75% no Estado. Em 2018, foram 8.881. Já no ano passado, 6.949. Setembro de 2019 foi o mês com menos crimes contra o patrimônio desse tipo, com 204 ocorrências.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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