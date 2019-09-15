Os bairros com mais roubo de veículos na Grande Vitória

Dayane Lopes, ela teve a moto roubada e conseguiu recuperar Crédito: Ricardo Medeiros

A cada dia 14 veículos são furtados e roubados na Grande Vitória. Foram 3.027 ocorrências registradas de janeiro a julho deste ano, elas estão distribuídas em 322 bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha.

As informações foram obtidas via Lei de Acesso à Informação. Os bairros que lideram o número de ocorrências são Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, com 146 registros; Campo Grande, em Cariacica, com 106 ocorrências; Jardim Limoeiro, na Serra, e Jardim Camburi, em Vitória, com 60 registros cada.

A atendente de telemarketing Dayane Lopes de Sousa, de 23 anos, teve a moto furtada na região de Itaparica, Vila Velha em 2018. Ela deixou o veículo no estacionamento, mas ao retornar se deu conta que ele não estava mais lá por volta das 12h30.

Ela conseguiu recuperar a moto cinco horas depois, em Vila Garrido, Vila Velha. Para isso, teve que acionar a empresa que rastreia seu veículo. “Como dependo dela para ir ao trabalho, acabo tendo que pagar pelo serviço de rastreio e bloqueio, já que um seguro é muito caro para o modelo do meu veículo. A insegurança está grande e não posso contar apenas com a sorte”, disse

CARACTERÍSTICAS

O professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, Pablo Lira, explica que os bairros que lideram o ranking têm características em comum porque concentram grande circulação de pessoas devido à concentração de comércio e residências. Dessa forma, são mais susceptíveis para a prática de “crimes de oportunidade”, ou seja, é cometido porque existe um ambiente propício e uma vítima em potencial.

“O criminoso busca o fator surpresa, ele aborda a vítima desprevenida, parada no carro, conversando ao telefone, distraída com redes sociais. O criminoso pode nem ter planejado o crime, mas ao andar pela rua ele identifica a oportunidade e fica motivado a cometer um crime”, comenta.

Para ele, sempre existirá o ator motivado a cometer o crime e a vítima em potencial, por isso é importante o trabalho de prevenção com base no patrulhamento preventivo, isso reduz as chances de atuação do criminoso. Além de investir na repressão qualificada com base no trabalho de inteligência para deter os agentes envolvidos em crimes, desde o roubo até quem compra peças de veículos roubadas, o que caracteriza o crime de receptação.

Policiamento

Por causa do número de furtos e roubos, a presidente da Associação de Moradores de Parque Residencial das Laranjeiras (AMPRL), Débora Alves, diz que solicitou aumento do efetivo à Polícia Militar. Atualmente, o bairro é atendido pela 2° Companhia da Polícia Militar.

“A gente gostaria que aumentasse o número de policias e também que fossem fornecidas mais bicicletas para eles. Isso facilita a locomoção deles dentro do bairro, principalmente no início e no final do expediente do comércio”, contou.

O vice-presidente da Associação de Moradores do Núcleo de Campo Grande, Marcos Nicoli Simmer, diz que as reclamações constantes de furto e roubo de veículos e também celulares se arrasta desde a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017.

“Nós mantemos contato com a polícia e, inclusive, já pedimos mais policiamento no bairro. No entanto, sempre respondem que não há efetivo suficiente para aumentar”, comenta.

Já o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (Acjac), Aloísio José Muruce, diz que, apesar de o bairro ser um dos com maior número de registros, a sensação de segurança melhorou após instalação do cerco eletrônico e a parceria existente com a 12° Companhia da Polícia Militar

“A segurança no bairro é prioridade, por isso sempre estamos em contato com a polícia”, disse Muruce.

DICAS PARA PREVENIR O ROUBO DE VEÍCULOS

Local para estacionar

Na rua, evite lugares ermos e de fraca iluminação. Estacionamento fechado é sempre uma melhor opção. Procure estacionar sempre em condições de sair com o carro com mais facilidade.

Carro trancado

Mesmo em uma parada rápida, em um posto, padaria ou uma banca, é muito importante trancar o carro e fechar os vidros. Dois minutos são o suficiente para que o criminoso aja.

Semáforos

Em semáforos, mantenha-se distante do carro da frente. Você terá mais visibilidade e espaço caso seja necessário arrancar o carro repentinamente.

Garagem

Antes de entrar na sua garagem, fique atento ao seu redor. É importante você sempre olhar no entorno para verificar se há alguma possível movimentação estranha. Se você notar alguma pessoa com comportamento suspeito, dê mais uma volta e informe a polícia.

Alarmes

Alguns sistemas de alarme, além de chamar a atenção de todos ao redor se houver algo de errado com o carro, também são capazes de cortar a ignição do motor ao ser violado.

NÚMERO DE FURTOS E ROUBOS CAIU 16% NO PRIMEIRO SEMESTRE

Cerco eletrônico - Câmera com reconhecimento ótico de caracteres, instalada na Segunda Ponte, registra foto de todos os veículos que passarem pelas barreiras Crédito: Vitor Jubini

O número de furtos e roubos de veículos caiu em 16% no Espírito Santo de janeiro a julho deste ano em comparação com o mesmo período do último ano. Em 2018 foram 5434 registros, enquanto que nos sete primeiros meses de 2019 foram 4564 ocorrências.

O delegado-geral da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, considera que houve uma queda significativa nas ocorrências, mas que o número continua alto. Para tentar continuar nessa redução, ele diz que está ocorrendo um trabalho integrado entre a Polícia Militar e Polícia Civil.

Um dos focos da Polícia Civil é no crime secundário de receptação, ou seja, investigar quem recebe o produto roubado ou furtado. Para isso, passou a fazer fiscalização rotineira em ferros-velhos. Já a Polícia Militar atua na prevenção, fazendo abordagens e auxiliando na investigação para a realização de operações.

Arruda explica que já foram observadas diversas finalidades para carros e motos levados por bandidos. Entre elas estão o desmonte e venda de peças, para a prática de outros crimes, até para ir à balada e para circulação em zonas rurais.

Tecnologia

O delegado ressaltou também que o trabalho de inteligência vem sendo aliado ao uso de ferramentas tecnológicas, como câmeras de videomonitoramento e o cerco eletrônico, que foi instalado na Capital pela Prefeitura de Vitória. A intenção do governo é que até dezembro deste ano essa tecnologia esteja funcionando em toda a Grande Vitória.

“A nova metodologia do programa Estado Presente exige resultados do profissional de segurança pública. Estamos no caminho certo, sete meses que o programa retornou e estamos alcançando índices satisfatórios. Para auxiliar nessa redução, vamos investir cada vez mais em tecnologia porque não temos condição de estar em todos os lugares por 24 horas”, concluiu.

Grande Vitória

Somente na Grande Vitória houve uma redução de 21,9 % no número de furtos e roubos de veículos. A cidade com maior redução entre Vila Velha, Cariacica, Serra e Vitória foi a Capital, com 38,4% de redução no número de ocorrências.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, essa redução na Capital tem ligação com o cerco eletrônico, que está instalado em 18 pontos da cidade. A intenção é ampliar para mais quatro trechos: Avenida Leitão da Silva, Avenida Marechal Campos, bairro Maruípe e Rodovia Serafim Derenzi.

“A maioria dos pontos estão localizados no limite do município. Vamos ampliar para áreas internas porque muitos veículos roubados não saem da Grande Vitória. Acredito que até o final do ano os novos pontos estarão instalados”, diz.

PM FOCA A PREVENÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE CARROS ROUBADOS

A Polícia Militar informou que há fiscalizações sendo feitas frequentemente nos bairros com maior índice de furtos e roubos de carros, como Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, e Campo Grande, em Cariacica.

Segundo a nota enviada pela PM, o comando da 2ª Companhia do 6º Batalhão empenha equipes de policiamento ostensivo e preventivo em toda a região de Parque Residencial Laranjeiras, 24 horas por dia, realizando apreensões diversas, detenções e recuperação de veículos. De janeiro a julho deste ano, comparando o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 8% dos roubos e furtos de veículos no bairro.

Já em Campo Grande, a Polícia Militar diz que na praça do bairro há uma base móvel comunitária e que ela é o policiamento de referência na região. O bairro conta com patrulhamento motorizado e radiopatrulhas que circulam no local.