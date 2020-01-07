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Investigação concluída

Empresário preso por estupros em série no ES é indiciado pela Polícia

Glaupiherle Grasihelo Rocha foi identificado por 10 mulheres como autor de estupros na Grande Vitória. Polícia já concluiu três inquéritos e indiciou o empresário pelo crime

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:49
Glaupiherle Grasielo Rocha foi preso por suspeita de estuprar diversas mulheres na Grande Vitória Crédito: Reprodução
O empresário Glaupiherle Grasihelo Rocha, 36 anos, suspeito de estuprar pelo menos dez mulheres na Grande Vitória, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de estupro. Três processos já foram concluídos pela delegacia responsável pelo caso e outros seguem em andamento. Glaupiherle está preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha.
empresário foi preso em outubro de 2019 em uma operação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A prisão aconteceu após uma das vítimas ser encontrada com sinais de violência sexual na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
Durante investigação, a Polícia Civil descobriu que outras mulheres deram entrada em hospitais da Grande Vitória com características que indicavam ter sido vítimas do mesmo crime. Após ser identificado como autor dos estupros, Glaupiherle foi preso por meio de um mandado de prisão emitido pela Justiça.
Objetos foram encontrados na casa e no carro de Glaupiherle Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Na época, a titular da Deam, Cláudia Dematté, contou que o empresário ameaçava mulheres com uma arma, levava as vítimas para locais ermos e então introduzia objetos nelas, como cabos de madeira e barras de ferro. O caso chocou até mesmo a polícia. 
Com a prisão de Glaupiherle, outras vítimas foram até a delegacia para denunciar o suspeito. Segundo a Polícia Civil, 10 mulheres identificaram o empresário como autor de estupros. O suspeito, contudo, nega que tenha cometido os crimes.
Além dos três inquéritos que já foram concluídos pela polícia, o empresário também foi indiciado em dois processos que responde por violência doméstica, um contra a ex-mulher e outro contra uma ex-namorada.  Outros inquéritos, que investigam estupro, seguem em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cariacica.

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