Perfil: quem é o empresário preso suspeito de estuprar mulheres no ES

Glaupiherle Grasielo Rocha foi preso acusado de cometer estupros na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um dos processos que tramita na 5ª Vara Criminal de Cariacica foi feito pela ex-mulher de Glaupiherle, em 2015. Na época, ela o denunciou por violência doméstica e entrou com um pedido urgente de Medida Protetiva contra o microempresário, com quem ela tem dois filhos.

O segundo processo que Glaupiherle responde foi instaurado há pouco mais de um mês. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no dia 16 de setembro, o microempresário foi novamente denunciado por violência doméstica, desta vez por uma jovem de 20 anos. A vítima também possuía medida protetiva contra o suspeito, de acordo com a Lei Maria da Penha.

Glaupiherle estava atualmente separado e morava em São Francisco, Cariacica, onde foi preso na manhã da última quinta-feira (24). Pai de um menino e uma menina, ele exaltava o amor pelos filhos nas redes sociais.

De acordo com vizinhos, ele era conhecido no bairro, chegou a prestar serviços de frete e como pintor antes de ter o negócio próprio, no ramo de construção civil. Moradores também relataram que o suspeito costumava ir a festas e ficava agressivo quando bebia. Eles inclusive afirmaram já terem ouvido brigas do microempresário.

OS CRIMES

A Polícia Civil ainda não sabe dizer quando os estupros cometidos por Glaupiherle começaram, mas até o momento oito vítimas já foram identificadas. Elas relataram que o microempresário fazia abordagem de carro, em uma Saveiro branca, e com uma arma ordenava que elas entrassem dentro do veículo. Ele então dirigia até um local ermo, onde cometia os estupros, introduzindo diversos objetos nestas vítimas.