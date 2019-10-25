Estupros não foram confirmados antes por estratégia, diz polícia do ES

Na última semana, textos de alerta de estupros na Grande Vitória, principalmente no Centro da Capital, circularam na Internet. A reportagem chegou indagar as polícias Civil e Militar sobre o assunto na quarta-feira (23), que afirmaram não haver registros desse tipo de crime nas últimas semanas. Após a prisão de um suspeito nesta quinta-feira (24), a Polícia Civil afirmou que o acusado é o mesmo que estaria agindo no Centro de Vitória, como diziam as mensagens, mas que não divulgou os casos antes para não atrapalhar as investigações.
MENSAGENS DE ALERTA
A mensagem com maior número de compartilhamentos, feita no Twitter na noite de segunda-feira (21), dizia: "Atenção mulheres do Centro de Vitória! Tem um homem de carro que está andando pelo Centro de Vitória pegando mulheres e estuprando com materiais cortantes, fiquem atentas, andem juntas e no meio da rua, já foram 2 casos esta semana, do mesmo homem", disse.
Até a tarde de terça-feira (23), a mensagem já tinha cerca de 3.500 compartilhamentos. Nos comentários, outros usuários diziam que o mesmo criminoso estaria agindo em Cariacica: "As informações que eu eu tenho é que são cinco vítimas em um só hospital e que ele fez ataque na Rodovia do Contorno (que liga Cariacica e Serra). Então assim, todas muito atentas em todas as regiões da Grande Vitória", alertou.
Outra chegou a dar mais detalhes das possíveis ações: "Soube que eram de Cariacica. Parece que usuárias de drogas. (O criminoso) atrairia com droga, levaria pro mato e estuprava. Até semana passada eram 5 ou 6. Relatos de pessoas que trabalham no hospital. Não entendi porque não tem uma notícia", afirmou
POLÍCIA NEGOU CASOS
Na última quarta-feira (23) a reportagem entrou em contato as polícias Civil e Militar para saber se havia algum registro de crimes desse tipo em Vitória e Cariacica nas últimas semanas. Mas tanto a PM quanto a PC, informaram que não havia sido localizada nenhuma ocorrência com essas características.
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Por nota, a Polícia Civil informou: "Não localizamos nenhuma ocorrência com essas características no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e nas Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher (Deans) de Vitória e Cariacica. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos".
Também procurada, a Polícia Militar informou que não localizou nenhuma ocorrência do tipo no sistema da PM nos últimos dias. Apenas nesta sexta-feira (25) A PC confirmou os casos.
POLÍCIA PRENDE ACUSADO
O microempresário do ramo da construção civil Glaupiherle Grasielo Rocha, 36 anos, foi preso acusado de estuprar oito mulheres na Grande Vitória. Glaupiherle foi detido em casa na manhã desta quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em Cariacica. A delegada Claudia Dematté pediu a divulgação da foto do suspeito para ver se novas vítimas denunciam.
A reportagem mostrou uma das mensagens de alerta de estuprador agindo no Centro de Vitória que viralizou na última semana à delegada Fernanda Diniz, titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Cariaica. A delegada informou que Glaupiherle é o mesmo estuprador descrito nas mensagens.
Segundo Dematté e Fernanda Diniz, o suspeito atacava mulheres em ruas da Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha. Ele abordava as vítimas em uma picape Saveiro de cor branca.
Com uma arma, ele ameaçava de morte, obrigava elas a entrarem no veículo e, na maioria dos casos, levava as mulheres para um local ermo às margens da Rodovia do Contorno, na maioria das vezes, à noite. Segundo informações da polícia, ele introduzia arma, pedaços de madeira e barras de ferro nas vítimas.