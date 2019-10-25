Estupros não foram confirmados antes por estratégia, diz polícia do ES

Glaupiherle Grasielo Rocha foi preso acusado de cometer estupros na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

MENSAGENS DE ALERTA

A mensagem com maior número de compartilhamentos, feita no Twitter na noite de segunda-feira (21), dizia: "Atenção mulheres do Centro de Vitória! Tem um homem de carro que está andando pelo Centro de Vitória pegando mulheres e estuprando com materiais cortantes, fiquem atentas, andem juntas e no meio da rua, já foram 2 casos esta semana, do mesmo homem", disse.

Mensagem de alerta de estuprador agindo em Vitória assustou internautas Crédito: Reprodução Twitter

Até a tarde de terça-feira (23), a mensagem já tinha cerca de 3.500 compartilhamentos. Nos comentários, outros usuários diziam que o mesmo criminoso estaria agindo em Cariacica: "As informações que eu eu tenho é que são cinco vítimas em um só hospital e que ele fez ataque na Rodovia do Contorno (que liga Cariacica e Serra). Então assim, todas muito atentas em todas as regiões da Grande Vitória", alertou.

Outra chegou a dar mais detalhes das possíveis ações: "Soube que eram de Cariacica. Parece que usuárias de drogas. (O criminoso) atrairia com droga, levaria pro mato e estuprava. Até semana passada eram 5 ou 6. Relatos de pessoas que trabalham no hospital. Não entendi porque não tem uma notícia", afirmou

POLÍCIA NEGOU CASOS

Na última quarta-feira (23) a reportagem entrou em contato as polícias Civil e Militar para saber se havia algum registro de crimes desse tipo em Vitória e Cariacica nas últimas semanas. Mas tanto a PM quanto a PC, informaram que não havia sido localizada nenhuma ocorrência com essas características.

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Por nota, a Polícia Civil informou: "Não localizamos nenhuma ocorrência com essas características no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e nas Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher (Deans) de Vitória e Cariacica. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos".

Também procurada, a Polícia Militar informou que não localizou nenhuma ocorrência do tipo no sistema da PM nos últimos dias. Apenas nesta sexta-feira (25) A PC confirmou os casos.

POLÍCIA PRENDE ACUSADO

Delegada Claudia Dematté Crédito: Isaac Ribeiro

O microempresário do ramo da construção civil Glaupiherle Grasielo Rocha, 36 anos, foi preso acusado de estuprar oito mulheres na Grande Vitória . Glaupiherle foi detido em casa na manhã desta quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em Cariacica. A delegada Claudia Dematté pediu a divulgação da foto do suspeito para ver se novas vítimas denunciam.

A reportagem mostrou uma das mensagens de alerta de estuprador agindo no Centro de Vitória que viralizou na última semana à delegada Fernanda Diniz, titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Cariaica. A delegada informou que Glaupiherle é o mesmo estuprador descrito nas mensagens.

Segundo Dematté e Fernanda Diniz, o suspeito atacava mulheres em ruas da Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha. Ele abordava as vítimas em uma picape Saveiro de cor branca.

Imagens da casa do suspeito de estuprar oito mulheres no ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil