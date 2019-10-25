Suspeito de estuprar oito mulheres no ES nega crime, diz defesa

Glaupiherle é suspeito de cometer oito estupros na Grande Vitória Crédito: Reprodução Facebook

O advogado Hugo Weyn disse que conversou com o suspeito na delegacia. Weyn afirmou que ainda não teve tempo de analisar as provas contra o cliente, mas que o fato dele ter sido reconhecido por vítimas não pode ser analisado de forma isolada.

"Ele negou todas as acusações, disse que de forma alguma ele cometeu os crimes. Estas mulheres, que também saem com outros homens, podem estar confundindo ele com outra pessoa. É algo que precisa ser apurado" Hugo Weyn - Advogado

Weyn também disse que não teve tempo de analisar todas as provas contra Glaupiherle. O microempresário passou por auditoria de custódia na tarde desta sexta-feira (25) e foi encaminhado ao Complexto de Xuri. Ele está cumprindo prisão temporária pelo crime de estupro.