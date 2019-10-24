Suspeito de cometer pelo menos cinco estupros em Cariacica é preso

A Polícia Civil anunciou, na noite desta quinta-feira (24), a prisão de um homem suspeito de cometer pelo menos cinco estupros em Cariacica. A prisão foi feita durante diligências provenientes de uma investigação. O nome dele não foi divulgado.
A equipe policial cumpriu o mandado de prisão e, ao todo, quatro vítimas estiveram na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cariacica e reconheceram o suspeito.
A polícia não deu mais detalhes sobre o crime. Novas informações serão repassadas somente na sexta-feira (25), durante coletiva de imprensa.