Homem é preso acusado de estuprar enteada de 13 anos no interior do ES

Homem de 31 anos é preso por estuprar enteada e agredir companheira Crédito: Divulgação

O caso veio à tona após a professora da adolescente perceber alguns sinais na aluna e questionar sobre a possibilidade de abuso. A menina confessou e a escola acionou a família e o Conselho, que registrou a denúncia e descobriu que a mãe da criança, já havia flagrado o ato entre o companheiro e a filha, mas foi vítima de violência quando brigou com o companheiro.

Após atendimento no Conselho, mãe e filha foram levadas para a delegacia do município e relataram o caso. O delegado José Augusto Militão contou que mãe e filha foram encaminhadas para exames e quando retornaram ao Conselho, o acusado estava lá.