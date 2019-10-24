Homem é preso acusado de estuprar enteada de 13 anos no interior do ES

Um caso chamou a atenção do Conselho Tutelar de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (23). Um homem de 31 anos estuprava a enteada de 13 anos e agredia a companheira, mãe da criança, no interior do município.
O caso veio à tona após a professora da adolescente perceber alguns sinais na aluna e questionar sobre a possibilidade de abuso. A menina confessou e a escola acionou a família e o Conselho, que registrou a denúncia e descobriu que a mãe da criança, já havia flagrado o ato entre o companheiro e a filha, mas foi vítima de violência quando brigou com o companheiro.
Após atendimento no Conselho, mãe e filha foram levadas para a delegacia do município e relataram o caso. O delegado José Augusto Militão contou que mãe e filha foram encaminhadas para exames e quando retornaram ao Conselho, o acusado estava lá.
A Polícia Civil foi acionada e deu voz de prisão por estupro de vulnerável e violência doméstica. Segundo o conselheiro que atendeu o caso, José Adriano de Oliveira, a criança estava chorando e muito abalada durante o atendimento e relatou que os atos aconteciam há bastante tempo. Ela foi encaminhada para acompanhamento psicológico nas unidades municipais.