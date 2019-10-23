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Viralizou nas redes

Polícia não registrou casos de estupro no Centro de Vitória

Mensagens de alerta viralizaram nas redes sociais. Em um dos textos, que tem quase 4 mil compartilhamentos no Twitter, a informação é que um criminoso estaria estuprando mulheres no Centro de Vitória usando objetos cortantes

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 20:10
Mensagens afirmam que estuprador estaria agindo no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira - 08/02/2017
As polícias Militar e Civil informaram nesta quarta-feira (23) que não registraram casos de estupros nas últimas semanas em Vitória e Cariacica. As declarações aconteceram após mensagens de alerta viralizarem nas redes sociais. Em um dos textos, que tem quase 4 mil compartilhamentos no Twitter, a informação é que um criminoso estaria estuprando mulheres no Centro de Vitória usando objetos cortantes. Em resposta ao tweet, internautas chegaram a dizer que o mesmo estuprador estaria agindo em Cariacica. 
A mensagem com maior número de compartilhamentos, feita no Twitter na noite de segunda-feira (21), dizia: "Atenção mulheres do Centro de Vitória! Tem um homem de carro que está andando pelo Centro de Vitória pegando mulheres e estuprando com materiais cortantes, fiquem atentas, andem juntas e no meio da rua, já foram 2 casos esta semana, do mesmo homem", disse.
Até a tarde desta terça-feira (22) a mensagem já tinha cerca de 3.500 compartilhamentos. Nos comentários, outros usuários diziam que o mesmo criminoso estaria agindo em Cariacica: "As informações que eu eu tenho é que são cinco vítimas em um só hospital e que ele fez ataque na Rodovia do Contorno (que liga Cariacica e Serra). Então assim, todas muito atentas em todas as regiões da Grande Vitória", alertou. 
Mensagem de alerta de estuprador agindo em Vitória assustou internautas Crédito: Reprodução Twitter
Outra chegou a dar mais detalhes das possíveis ações: "Soube que eram de Cariacica. Parece que usuárias de drogas. (O criminoso) atrairia com droga, levaria pro mato e estuprava. Até semana passada eram 5 ou 6. Relatos de pessoas que trabalham no hospital. Não entendi porque não tem uma notícia", afirmou

POLÍCIA NÃO TEM REGISTRO

A reportagem entrou em contato as polícias Civil e Militar para saber se há algum registro de crimes desse tipo em Vitória e Cariacica nas últimas semanas. Mas tanto a PM quanto a PC, informaram que não foi localizada nenhuma ocorrência com essas características.
Por nota, a Polícia Civil informou: "Não localizamos nenhuma ocorrência com essas características no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e nas Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher (Deans) de Vitória e Cariacica. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos".
Também procurada, a Polícia Militar informou que não localizou nenhuma ocorrência do tipo no sistema da PM nos últimos dias. Informações podem ser passadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido. 

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