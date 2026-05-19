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Coluna Leonel Ximenes

Projeto cria tornozeleira rosa para agressores de mulheres no ES

Matéria semelhante foi apresentada na Câmara dos Deputados, em abril

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

19 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Tornozeleira eletrônica da cor preta, a utilizada atualmente, inclusive em agressores de mulheres
Tornozeleira eletrônica da cor preta, a utilizada atualmente, inclusive em agressores de mulheres Tiago Stille/Agência Brasil

O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) apresentou um projeto de lei que estabelece a padronização visual, na cor rosa, das tornozeleiras eletrônicas utilizadas por agressores monitorados em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.


A proposta, segundo o projeto de lei, se aplica aos casos em que o uso da tornozeleira eletrônica for determinado por decisão judicial ou por outra forma legalmente admitida. O objetivo, segundo o parlamentar, é reforçar a fiscalização do Estado, ampliar a proteção das vítimas e deixar claro que aquele indivíduo responde por violência contra mulher.


“Quem agride mulher não é homem forte. É covarde, criminoso e precisa ser identificado. Muitas vezes a vítima vive com medo, muda sua rotina e perde sua liberdade, enquanto o agressor tenta circular normalmente e enganar outras mulheres. A tornozeleira rosa vem para inverter essa lógica: quem deve carregar o peso da identificação é o agressor, não a vítima”, afirmou Denninho Silva.

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Segundo o deputado, a identificação visual também tem efeito preventivo, pois pode servir de alerta para outras mulheres. “Muitos agressores são manipuladores. Eles mentem, fingem arrependimento e tentam convencer outras mulheres de que são pessoas diferentes. A identificação visual ajuda a impedir que novas vítimas caiam na conversa desses agressores. É proteção individual e coletiva”, destacou.


O projeto, pondera Denninho, não cria nova pena, não altera a legislação penal e não interfere na competência do Poder Judiciário. Ele argumenta que a proposta estabelece uma diretriz administrativa para a padronização visual dos equipamentos, observando critérios técnicos, contratos vigentes e implementação gradual pelo Poder Executivo.

PROJETO SEMELHANTE NO CONGRESSO


Projeto de lei instituindo tornozeleira rosa para agressores de mulheres não é exatamente uma novidade. Uma matéria semelhante, da deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT),  foi protocolada na Câmara dos Deputados, em abril passado, propondo também a criação do dispositivo de cor rosa. 


O objetivo, explica a deputada mato-grossense, é a padronização do equipamento de monitoramento para que sejam utilizados por agressores em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Mulheres Violência Contra a Mulher Denninho Silva Assembleia Legislativa do ES Câmara dos Deputados
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