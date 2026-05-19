Projeto cria tornozeleira rosa para agressores de mulheres no ES

O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) apresentou um projeto de lei que estabelece a padronização visual, na cor rosa, das tornozeleiras eletrônicas utilizadas por agressores monitorados em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.





A proposta, segundo o projeto de lei, se aplica aos casos em que o uso da tornozeleira eletrônica for determinado por decisão judicial ou por outra forma legalmente admitida. O objetivo, segundo o parlamentar, é reforçar a fiscalização do Estado, ampliar a proteção das vítimas e deixar claro que aquele indivíduo responde por violência contra mulher.





“Quem agride mulher não é homem forte. É covarde, criminoso e precisa ser identificado. Muitas vezes a vítima vive com medo, muda sua rotina e perde sua liberdade, enquanto o agressor tenta circular normalmente e enganar outras mulheres. A tornozeleira rosa vem para inverter essa lógica: quem deve carregar o peso da identificação é o agressor, não a vítima”, afirmou Denninho Silva.