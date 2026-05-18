Homem morre após acidente com caminhão na Avenida Carlos Lindenberg

Um homem morreu após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). O nome dele não foi divulgado.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão e a motocicleta seguiam no sentido Vitória no momento da batida. A moto trafegava pela ciclovia quando o caminhão fez uma conversão à direita e atingiu os ocupantes.





Na motocicleta estavam o condutor e o ocupante da garupa, que trabalhavam juntos em uma construtora e retornavam do trabalho, localizado em Vale Encantado. O passageiro morreu no local. Já o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.





O condutor do caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a PM, tanto o caminhoneiro quanto o motociclista fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.





A via não precisou ser interditada. Houve apenas uma interdição parcial e rápida na ciclovia para atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta