Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Colisão fatal

Homem morre após acidente com caminhão na Avenida Carlos Lindenberg

Segundo a PM, vítimas voltavam do trabalho quando um caminhão fez uma conversão e atingiu motocicleta em Vila Velha

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 19:07

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

18 mai 2026 às 19:07
Acidente com morte envolveu moto e caminhão na tarde desta segunda-feira (18)
Acidente com morte envolveu moto e caminhão na tarde desta segunda-feira (18) Isabelle Oliveira

Um homem morreu após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). O nome dele não foi divulgado. 

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão e a motocicleta seguiam no sentido Vitória no momento da batida. A moto trafegava pela ciclovia quando o caminhão fez uma conversão à direita e atingiu os ocupantes.


Na motocicleta estavam o condutor e o ocupante da garupa, que trabalhavam juntos em uma construtora e retornavam do trabalho, localizado em Vale Encantado. O passageiro morreu no local. Já o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.


O condutor do caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a PM, tanto o caminhoneiro quanto o motociclista fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.


A via não precisou ser interditada. Houve apenas uma interdição parcial e rápida na ciclovia para atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes no segundo dia de provas do ENEM
Enem terá inscrição automática para estudantes do 3º ano na rede pública
Imagem de destaque
9 sopas detox fáceis e saudáveis para começar a semana bem
Imagem de destaque
Dino relata xingamento e hostilidade de funcionária de companhia aérea

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados