Corpo de criança que desapareceu no Rio Doce em Linhares é encontrado

Corpo de João Lucas foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5)

O corpo de João Lucas, de 10 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5) no Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (4), após pular no rio e ser arrastada pela correnteza. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino foi localizado a cerca de 200 metros do ponto onde desapareceu, preso a galhos do rio. As buscas começaram logo após o afogamento e se estenderam até a manhã do dia seguinte.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta com a família, João estava acompanhado de um amigo de 13 anos no momento do ocorrido. Durante as buscas, os bombeiros enfrentaram dificuldades devido à forte correnteza do rio. As equipes realizaram mergulhos e buscas com embarcações, concentrando os trabalhos inicialmente próximo ao cais e em pontos de redemoinho. Com a ampliação da área de busca, o corpo foi encontrado mais adiante, preso à vegetação.