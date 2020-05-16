Polícia Civil faz operação para coleta de provas no Bairro da Penha

Segundo a polícia, Yuri de Andrade Bento, o Jamaica, de 21 anos, foi quem mandou incendiar a casa. Ele está na lista dos bandidos procurados pela polícia na região. O Bairro da Penha também foi alvo da Secretaria de Segurança no último dia 8, quando aconteceu a quinta fase da operação Caim. Os policiais subiram becos e escadarias, e o helicóptero do Notaer deu apoio na busca por criminosos.