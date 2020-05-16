Polícia Civil faz operação para coleta de provas no Bairro da Penha

A manhã deste sábado (16) começou com uma operação da Delegacia de Homicídios de Vitória na região dos bairros da Penha, Bonfim e São Benedito. Os policiais coletaram provas e informações que vão ajudar na investigação de crimes.
Nas sacolas e malas carregadas pelos policiais, roupas e outros pertences de uma família que foi expulsa do Bairro da Penha. A casa da família, onde também moravam crianças, foi incendiada por traficantes no último domingo. Os traficantes acharam que a dona da residência estava fazendo denúncias para a polícia.
Segundo a polícia, Yuri de Andrade Bento, o Jamaica, de 21 anos, foi quem mandou incendiar a casa. Ele está na lista dos bandidos procurados pela polícia na região. O Bairro da Penha também foi alvo da Secretaria de Segurança no último dia 8, quando aconteceu a quinta fase da operação Caim. Os policiais subiram becos e escadarias, e o helicóptero do Notaer deu apoio na busca por criminosos.
Mais de 200 policiais civis e militares cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em vários bairros da Grande Vitória e 43 pessoas foram presas. Na tarde dessa sexta-feira (15), quase 300 policiais militares e civis, além de integrantes da Força Nacional e guardas municipais da Grande Vitória, montaram 99 pontos de bloqueio, em toda a Região Metropolitana. O objetivo da operação saturação é aumentar a sensação de segurança.
Neste sábado (16), durante a operação no Bairro da Penha, fogos de artifício também foram apreendidos. A Polícia Civil afirmou que os bandidos usam os artefatos para tentar confundir os policiais.