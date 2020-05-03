Integrantes de facção do Bairro da Penha são presos em operação

Operação policial no bairro São Benedito Crédito: Divulgação/Sesp

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois importantes membros do Primeiro Comando de Vitória (PCV) neste sábado (2). A facção exerce fortemente o tráfico de drogas em seis bairros de Vitória, tem como núcleo o Bairro da Penha e Conta com Trem Bala, o braço armado da organização criminosa.

Pela manhã, no bairro São Benedito, foi preso Jhon Lenon Santos João, de 29 anos. Outro suspeito, que não teve o nome divulgado, também foi autuado em flagrante. A tarde foi a vez de Kleber de Oliveira Júnior, o Oswaldinho, de 29 anos, ser preso próximo à área comercial do bairro Jucutuquara, em Vitória.

Oswaldinho, junto com John Lenon, foram responsáveis por diversos ataques a grupos criminosos rivais na Ilha do Príncipe, Morro do Quiabo e outras localidades, segundo a Polícia Civil.

Damázio estava foragido desde o Natal de 2019, quando deixou o presídio após receber o benefício da saída temporária e não retornou.

Com Jhon Lenon, foram encontrados uma pistola calibre .40, numeração raspada, com 21 munições do mesmo calibre, 317 buchas de maconha, material para embalo de drogas e dois rádios comunicadores. Ele é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória como sendo autor de vários homicídios ocorridos na Ilha do Príncipe.

Segundo informações da polícia, Jhon é apontado como a liderança escolhida pela organização criminosa atuante no Bairro da Penha para efetuar ataques no bairro Ilha do Príncipe e assumir o controle do tráfico de drogas.

Veja Também Líder de facção do Bairro da Penha é preso em Guarapari

Ele e o outro homem preso na mesma operação foram atuados em flagrante. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.

MAIS PRISÕES

A polícia também prendeu, por volta das 17 horas, Kleber de Oliveira Júnior, o Osvaldinho, 29 anos. Ele estava em um Fiat Palio de cor branca. Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 120. Ao sair do carro, o suspeito jogou o celular no chão, pisou e quebrou o aparelho.

Havia um mandado de busca e apreensão para a residência de Kleber. No local, foram encontrados R$ 1.875 em dinheiro e um revólver de calibre 32, sem munições. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

PROCURADO PELA POLÍCIA

Fernando Moraes Pereira, o Marujo, procurado pela polícia Crédito: Divulgação/Sesp

Ainda continua foragido Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Ele é considerado um dos bandidos mais procurados do Estado. Foragido desde 2017 e com pelo menos quatro mandados de prisão em aberto, Marujo é a liderança do tráfico que segue as ordens de Beto.