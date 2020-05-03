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Guerra do tráfico

Integrantes de facção do Bairro da Penha são presos em operação

Jhon Lenon Santos João e Kleber de Oliveira Júnior foram presos no último sábado (2). Eles são acusados de ataques na Ilha do Príncipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 14:02

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 14:02

Operação policial no bairro São Benedito, no Beco Maria José Mariana Domingos, que resultou na prisão de dois homens, um deles Jhon Lenon Santos João, vulgo Jhon Lenon.
Operação policial no bairro São Benedito Crédito: Divulgação/Sesp
Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois importantes membros do Primeiro Comando de  Vitória (PCV) neste sábado (2). A facção exerce fortemente o tráfico de drogas em seis bairros de Vitória, tem como núcleo o Bairro da Penha e Conta com Trem Bala, o braço armado da organização criminosa.
Pela manhã, no bairro São Benedito, foi preso Jhon Lenon Santos João, de 29 anos. Outro suspeito, que não teve o nome divulgado, também foi autuado em flagrante. A tarde foi a vez de Kleber de Oliveira Júnior, o Oswaldinho, de 29 anos, ser preso próximo à área comercial do bairro Jucutuquara, em Vitória.  
Oswaldinho, junto com John Lenon, foram responsáveis por diversos ataques a grupos criminosos rivais na Ilha do Príncipe, Morro do Quiabo e outras localidades, segundo a Polícia Civil. 
A ação foi desenvolvida pelo Departamento Especializado em Investigação Criminal (Deic), que na noite da última quinta-feira (30) já havia prendido Washington Damázio da Silva, o Damázio, 24 anos, sobrinho do chefe da facção Carlos Alberto Furtado, o Beto, de 40 anos, preso na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana. 
Damázio estava foragido desde o Natal de 2019, quando deixou o presídio após receber o benefício da saída temporária e não retornou.

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Com Jhon Lenon, foram encontrados uma pistola calibre .40, numeração raspada, com 21 munições do mesmo calibre, 317 buchas de maconha, material para embalo de drogas e dois rádios comunicadores. Ele é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória como sendo autor de vários homicídios ocorridos na Ilha do Príncipe.
Segundo informações da polícia, Jhon é apontado como a liderança escolhida pela organização criminosa atuante no Bairro da Penha para efetuar ataques no bairro Ilha do Príncipe e assumir o controle do tráfico de drogas.

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 Ele e o outro homem preso na mesma operação foram atuados em flagrante. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.

MAIS PRISÕES

A polícia também prendeu, por volta das 17 horas, Kleber de Oliveira Júnior, o Osvaldinho, 29 anos. Ele  estava em um Fiat Palio de cor branca. Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 120. Ao sair do carro, o suspeito jogou o celular no chão, pisou e quebrou o aparelho.
Havia um mandado de busca e apreensão para a residência de Kleber. No local, foram encontrados R$ 1.875 em dinheiro e um revólver de calibre 32, sem munições. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. 
PROCURADO PELA POLÍCIA
Fernando Moraes Pereira, o Marujo, procurado pela polícia
Fernando Moraes Pereira, o Marujo, procurado pela polícia Crédito: Divulgação/Sesp
Ainda continua foragido Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Ele é considerado um dos bandidos mais procurados do Estado. Foragido desde 2017 e com pelo menos quatro mandados de prisão em aberto,  Marujo é a  liderança do tráfico que segue as ordens de Beto.
Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do Marujo deve ligar para o Disque Denúncia, pelo telefone 181.

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